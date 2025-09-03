تور رایگان «ارسگردی» آغاز به کار کرد؛
فرصت استثنایی برای گشتوگذار در جاذبههای بی نظیر منطقه آزاد ارس
تور رایگان «ارسگردی» جهت بازدید از جاذبههای گردشگری منطقه آزاد ارس آغاز به کار کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، تور رایگان «ارسگردی» از تاریخ دهم شهریورماه فعالیت خود را آغاز کرده است و هموطنان و گردشگران میتوانند از این خدمات رایگان برای بازدید از جاذبههای بینظیر منطقه استفاده کنند.
این تور که با استقبال خوب مسافران و گردشگران مواجه شده است با استفاده از دو دستگاه اتوبوس دوطبقه بازدید از مهمترین مقاصد گردشگری را برای علاقهمندان فراهم میکند.
بر این اساس مسافران میتوانند از جاذبههای شاخصی مانند کلیسای سنت استپانوس، کلیسای چوپان، حمام جلفا، آبشار آسیاب، اکوموزه گلفرج، پل آهنی، ژئوسایت ها و مزار شهدای شهریور ۱۳۲۰ بازدید کنند.
تور ارس گردی رایگان در دو نوبت صبح و عصر به ارائه خدمات می پردازد. ایستگاه صبحگاهی روبروی ایستگاه راهآهن جلفا می باشد و رأس ساعت ۱٠ صبح آغاز میشود. اتوبوس عصرگاهی نیز ساعت 19 عصر از محل میدان ژئوپارک انجام میگیرد.
این تور تا پایان شهریورما به صورت رایگان در دو نوبت صبح و عصر به خدماترسانی به گردشگران و مهمانان منطقه آزاد ارس خواهد پرداخت.