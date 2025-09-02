خبرگزاری کار ایران
اجرای ۵۰ پروژه عمرانی و خدماتی با رویکرد شهروند محور

کد خبر : 1681230
مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، سال جاری را نقطه عطفی در مدیریت شهری دانست و از اجرای 50 پروژه عمرانی و خدماتی خبرداد.

به گزارش ایلنا به نقل از وابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی عدلی ضمن تبریک هفته دولت گفت: با رویکردی انسان‌محور فعالیت‌های شرکت عمران، آب و خدمات در حوزه‌های خدمات شهری، منابع طبیعی، ورزش و پروژه‌های عمرانی را ساماندهی کردیم تا اثرات ملموسی در زندگی شهروندان داشته باشیم.

عدلی با تأکید بر فاصله‌گیری از مدل مدیریت پراکنده و پروژه‌محور تصریح کرد: در سال ۱۴۰۳ به‌سمت حکمرانی منسجم، مشارکتی و میان‌رشته‌ای حرکت کردیم. این تغییر تنها در ساختار اداری نبود، بلکه نگاه ما به سرمایه انسانی و نوع تصمیم‌گیری نیز متحول شد.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش استفاده از نیروی متخصص و بومی را اولویت این شرکت دانست و گفت: با این تغییر نگاه، شهروندان را به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی در فرآیند توسعه شهری در نظر گرفته ایم و تلاش کردیم خدمات نوینی ارائه دهیم. طرح‌هایی همچون پویش کیش پاک و بازآفرینی فضاهای بی‌دفاع شهری با مشارکت مستقیم مردم اجرا شد.

وی با اشاره به اجرای بیش از ۵۰ پروژه زیرساختی افزود: اتصال به شبکه‌های فاضلاب، نورپردازی میادین و برگزاری مسابقات مختلف ورزشی از جمله اقداماتی است که با محوریت حقوق شهروندان کیش انجام شده است.

عدلی گفت: در سال گذشته ۲۰۰ هزار متر مربع آسفالت و ۱۵۰ هزار متر مربع میکروسرفیسینگ انجام دادیم و پیش‌بینی می‌کنیم این رقم به ۳۰۰ هزار متر مربع آسفالت و ۳۵۰ هزار متر مربع میکروسرفیسینگ افزایش می یابد.

وی ادامه داد: پروژه‌های اصلاح هندسی و ترافیکی میادین مختلف از جمله قشم، مرجان، نوبنیاد، امیرکبیر و به‌ویژه میدان مادر در دستور کار قرار دارد تا محور اصلی گردشگری جزیره به مکانی مدرن و مناسب برای گردشگران و ساکنان تبدیل شود.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش، توسعه شبکه آبیاری مدرن، بازطراحی مجموعه ورزشی المپیک با کمک مشاور بین‌المللی و افزایش عملیات زیرسازی و روسازی معابر از ۱۵۰ هزار متر مربع به ۳۵۰ هزار متر مربع را از دیگر برنامه‌های این شرکت عنوان کرد.

عدلی با اشاره به گسترش شبکه فاضلاب جزیره گفت: افزایش طول شبکه فاضلاب به هزار و800 مترو ظرفیت تصفیه‌خانه شمال جزیره به 2 هزار و500 متر مکعب از دیگر برنامه های در دست اقدام است. همچنین پروژه تصفیه‌خانه جنوب با ظرفیت 4 هزار و200 متر مکعب در سال جاری آغاز می‌شود.

وی از اجرای ۶ کیلومتر شبکه فیبر نوری در جزیره خبر داد و افزود: این پروژه یکی از نیازهای اساسی کیش است که تا پایان سال جاری تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت عمران، آب و خدمات کیش در پایان تأکید کرد: در سال ۱۴۰۴ شاهد تثبیت مدل نوین حکمرانی شهری در کیش خواهیم بود. این مدل مبتنی بر یکپارچگی نهادی، مردم‌محوری و توسعه پایدار است و هدف نهایی ما ساختن شهری هوشمند، انسانی و با کیفیت زندگی بالاست.

 

