برگزاری پنل تخصصی «نقش مناطق آزاد در توسعه لجستیک و کریدورهای حملونقل» در ششمین نمایشگاه بینالمللی لجستیک
در سومین روز از ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته، پنل تخصصی «نقش مناطق آزاد در توسعه لجستیک و کریدورهای حملونقل» با هماهنگی مدیریت امور عمرانی، زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش به نقل از فرینا، در این نشست تخصصی مهدی رعیتی، مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، امین افقی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد مازندران، عزت اله محمدی، مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، محمد راستاد و ایرج حاتمی، اعضای شورای لجستیک مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و همچنین محمدرضا عبدالرحیمی، کارشناس مناطق آزاد بهعنوان سخنران این پنل تخصصی حضور داشتند.
محور اصلی این نشست بررسی ظرفیتها و مزیتهای مناطق آزاد در توسعه لجستیک، حملونقل ترکیبی (زمینی، دریایی، هوایی و ریلی) و فعالسازی کریدورهای بینالمللی بود.
همچنین نقش بنادر شمالی و جنوبی مناطق آزاد در ارتقای جایگاه ایران بهعنوان حلقه اتصال کشورهای محصور در خشکی به آبهای آزاد مورد تأکید قرار گرفت.
سخنرانان با اشاره به ظرفیتهای گردشگری، بهویژه گردشگری دریایی در بنادر چندمنظوره، ضرورت وحدت فرماندهی و مدیریت یکپارچه زیرساختهای لجستیکی کشور را از پیششرطهای توسعه جریان کالا و افزایش سهم ایران در تجارت منطقهای عنوان کردند.
به اعتقاد کارشناسان، بهرهگیری از زیرساختها و معافیتهای قانونی مناطق آزاد میتواند به انتقال محصولات به کشورهای همسایه، تقویت صادرات واحدهای تولیدی و در نهایت تبدیل این مناطق به حلقه اتصال اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی منجر شود.