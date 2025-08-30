ارتقای لجستیک در کیش؛ تسهیل مسیر ورود گردشگران به جزیره

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، در جریان این رویداد مهم اقتصادی و در روز اول و دوم نمایشگاه، نمایندگان شرکت ضمن ارائه گزارش‌ها و دستاوردهای کلیدی در زمینه توسعه زیرساخت‌های بندری و فرودگاهی جزیره، نشست‌ها و جلسات تخصصی متعددی را با جمعی از سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و متخصصان صنعت لجستیک برگزار کردند.

این گفتگوها با محوریت بررسی راهکارهای نوین برای ارتقای سطح خدمات، افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا و مسافر، و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در پروژه‌های کلان جزیره کیش انجام شد.

گفتنی است؛ با اجرای طرح‌های نوین لجستیکی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، جزیره کیش گام بلندی در جهت تسهیل ورود گردشگران برداشته است.

ارتقای خدمات بندری و فرودگاهی، بهبود سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند و فراهم‌سازی زنجیره یکپارچه سفر، نه‌تنها زمان و هزینه سفر به این جزیره را کاهش می‌دهد، بلکه تجربه‌ای امن، سریع و راحت را برای گردشگران رقم می‌زند. این رویکرد، کیش را به الگویی پیشرو در پیوند میان لجستیک و گردشگری در کشور تبدیل می‌کند.

