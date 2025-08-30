خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارتقای لجستیک در کیش؛ تسهیل مسیر ورود گردشگران به جزیره

ارتقای لجستیک در کیش؛ تسهیل مسیر ورود گردشگران به جزیره
کد خبر : 1681205
لینک کوتاه کپی شد.

در جریان این رویداد مهم اقتصادی و در روز اول و دوم نمایشگاه، نمایندگان شرکت ضمن ارائه گزارش‌ها و دستاوردهای کلیدی در زمینه توسعه زیرساخت‌های بندری و فرودگاهی جزیره، نشست‌ها و جلسات تخصصی متعددی را با جمعی از سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و متخصصان صنعت لجستیک برگزار کردند.

به گزارش  ایلنا  به نقل از  روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، در جریان این رویداد مهم اقتصادی و در روز اول و دوم نمایشگاه، نمایندگان شرکت ضمن ارائه گزارش‌ها و دستاوردهای کلیدی در زمینه توسعه زیرساخت‌های بندری و فرودگاهی جزیره، نشست‌ها و جلسات تخصصی متعددی را با جمعی از سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و متخصصان صنعت لجستیک برگزار کردند.

این گفتگوها با محوریت بررسی راهکارهای نوین برای ارتقای سطح خدمات، افزایش ظرفیت جابه‌جایی کالا و مسافر، و همچنین جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در پروژه‌های کلان جزیره کیش انجام شد.
گفتنی است؛ با اجرای طرح‌های نوین لجستیکی و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی، جزیره کیش گام بلندی در جهت تسهیل ورود گردشگران برداشته است.

ارتقای خدمات بندری و فرودگاهی، بهبود سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند و فراهم‌سازی زنجیره یکپارچه سفر، نه‌تنها زمان و هزینه سفر به این جزیره را کاهش می‌دهد، بلکه تجربه‌ای امن، سریع و راحت را برای گردشگران رقم می‌زند. این رویکرد، کیش را به الگویی پیشرو در پیوند میان لجستیک و گردشگری در کشور تبدیل می‌کند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر