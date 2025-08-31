خبرگزاری کار ایران
کیش در مسیر تقویت گردشگری ورزشی با همکاری وزارت ورزش

محمد کبیری با وزیر ورزش و جوانان دیدار و درباره ظرفیت‌های کیش در حوزه ورزش‌های ملی و بین‌المللی و همچنین تقویت گردشگری ورزشی جزیره گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش در دیدار با احمد دنیا مالی وزیر ورزش و جوانان در خصوص توسعه زیر ساخت های ورزشی جزیره، ایجاد فرصت‌های کارآفرینی، توسعه استارتاپ‌های ورزشی و تقویت تعامل میان وزارت ورزش و سازمان منطقه آزاد کیش گفت وگو کرد.

کبیری در این دیدار با اشاره به جایگاه و ظرفیت‌های ویژه کیش به‌عنوان یکی از قطب‌های گردشگری کشور گفت: جزیره کیش توانایی تبدیل شدن به پایگاه میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی و بین‌المللی را دارد و سازمان منطقه آزاد کیش هم در این خصوص آماده همکاری همه‌جانبه با وزارت ورزش و جوانان است.

وی افزود: توسعه امکانات ورزشی در کیش علاوه بر فراهم کردن شرایط مناسب برای ورزشکاران، می‌تواند به افزایش نشاط اجتماعی کمک کند.

کبیری تأکید کرد: نگاه ما به ورزش تنها محدود به برگزاری رویدادها نیست، بلکه موضوعاتی نظیر ایجاد اکوسیستم کامل شامل آموزش، پژوهش، استارتاپ‌های ورزشی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را نیز دنبال می‌کنیم.

احمد دنیا‌مالی وزیر ورزش و جوانان هم در این نشست با تاکید بر اهمیت توسعه ورزش‌های پایه و حرفه‌ای در مناطق آزاد گفت: جزیره کیش ظرفیت‌های مناسبی برای میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی دارد و وزارت ورزش آماده است در کنار سازمان منطقه آزاد کیش، برنامه‌های مشترکی را برای ارتقای زیرساخت‌های ورزشی و گسترش گردشگری ورزشی اجرا کند.

 

گفتنی است توسعه ورزش های همگانی و ایجاد فرصت برای جوانان علاقمند از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود .

 

