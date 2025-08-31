در حاشیه نمایشگاه لجستیک انجام شد؛
امضای تفاهمنامه همکاری بین بنادر وفرودگاههای مناطق آزاد کیش و قشم
بنادر وفرودگاههای مناطق آزاد کیش و قشم تفاهم نامه همکاری در حوزه های لجستیکی امضا کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این تفاهم نامه در راستای تقویت همافزایی و بهره گیری از ظرفیتهای ملی در حوزههای بندری و فرودگاهی بین مدیران عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه مناطق آزاد کیش و قشم به امضا رسید.
توسعه همکاریهای مشترک و ایجاد زیرساختهای نوین در این دو منطقه آزاد ، بهره گیری از ظرفیتها و زیرساختهای متقابل در جهت ارتقای فعالیتهای بندری و فرودگاهی، راهاندازی خطوط منظم مسافربری و گردشگری دریایی و هوایی میان قشم و کیش و همچنین بررسی امکان راهاندازی خطوط دریایی بینالمللی با بهرهگیری از کشتیهای کروز در جهت جذب گردشگران خارجی محورهای انعقاد این تفاهم نامه هستند.
علاوه بر این، هدایت و راهنمایی سرمایهگذاران علاقهمند به فعالیت در هر یک از مناطق، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک برای اطلاعرسانی به ذینفعان و متقاضیان خدمات، و برگزاری نشستهای منظم فصلی در سطح مدیران و مقامات عالی سازمانی از دیگر مفاد این تفاهمنامه است. همچنین مقرر شد دو طرف با بهرهگیری از دانش و تجارب یکدیگر، زمینه بازدیدهای میدانی و تبادل دانش برای آشنایی بیشتر مدیران و پرسنل در حوزههای مرتبط را فراهم کنند.