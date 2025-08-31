خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در حاشیه نمایشگاه لجستیک انجام شد؛

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین بنادر وفرودگاههای مناطق آزاد کیش و قشم

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین بنادر وفرودگاههای مناطق آزاد کیش و قشم
کد خبر : 1681190
لینک کوتاه کپی شد.

بنادر وفرودگاههای مناطق آزاد کیش و قشم تفاهم نامه همکاری در حوزه های لجستیکی امضا کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، این تفاهم نامه در راستای تقویت هم‌افزایی و بهره‌ گیری از ظرفیت‌های ملی در حوزه‌های بندری و فرودگاهی بین مدیران عامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه مناطق آزاد کیش و قشم به امضا رسید.

توسعه همکاری‌های مشترک و ایجاد زیرساخت‌های نوین در این دو منطقه آزاد ، بهره گیری از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های متقابل در جهت ارتقای فعالیت‌های بندری و فرودگاهی، راه‌اندازی خطوط منظم مسافربری و گردشگری دریایی و هوایی میان قشم و کیش و همچنین بررسی امکان راه‌اندازی خطوط دریایی بین‌المللی با بهره‌گیری از کشتی‌های کروز در جهت جذب گردشگران خارجی محورهای انعقاد این تفاهم نامه هستند.

علاوه بر این، هدایت و راهنمایی سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به فعالیت در هر یک از مناطق، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک برای اطلاع‌رسانی به ذی‌نفعان و متقاضیان خدمات، و برگزاری نشست‌های منظم فصلی در سطح مدیران و مقامات عالی سازمانی از دیگر مفاد این تفاهم‌نامه است. همچنین مقرر شد دو طرف با بهره‌گیری از دانش و تجارب یکدیگر، زمینه بازدیدهای میدانی و تبادل دانش برای آشنایی بیشتر مدیران و پرسنل در حوزه‌های مرتبط را فراهم کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر