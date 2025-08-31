بهبود فرآیندهای مالی و مولدسازی املاک درحوزه توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش
معاون توسعه و مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش در گزارشی از بهبود فرآیندهای مالی و پشتیبانی و اجرای برنامههای ساماندهی املاک و مسکن خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، اسدالله علیزاده با تبریک هفته دولت گفت: معاونت توسعه مدیریت شامل پنج مدیریت برنامه و بودجه، امور مالی، منابع انسانی، پشتیبانی و املاک و مستغلات است که هر یک نقش کلیدی در اداره و پیشبرد اهداف سازمان ایفا میکنند.
وی افزود: در حوزه برنامه و بودجه، اصلیترین وظیفه ما نظارت بر منابع درآمدی، هزینهها و تخصیص بهینه اعتبارات است. این کار به استناد قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی صورت میگیرد تا سایر معاونتها بتوانند وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.
علیزاده درباره حوزه مالی گفت: تأمین منابع، هزینهکرد، پرداخت حقوق و مزایا، بیمه و مالیات، صدور اسناد، تهیه صورتهای مالی و گزارش به هیئتمدیره و شورای عالی از جمله وظایف مدیریت مالی است. عملاً تمامی فرایندهای مالی سازمان و حتی شرکتهای تابعه به این بخش مرتبط است.
وی در خصوص منابع انسانی اظهار داشت: با نگاه به سرمایه انسانی، از اجرای برنامه های توانمندسازی کارکنان با برگزاری آموزشهای تخصصی، برنامههای ارتقای سلامت جسمی و روانی با همکاری بیمارستان کیش خبرداد.
معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به اقدامات حوزه املاک و مستغلات گفت: تشکیل شرکتهای تعاونی مسکن و اخذ مصوبه هیئتمدیره در این حوزه از جمله این اقدامات است. علاوه بر این، کمیته ساماندهی املاک با هدف مولدسازی داراییها و ایجاد درآمد پایدار برای سازمان فعال است.
وی درباره مدیریت پشتیبانی توضیح داد: این بخش بهنوعی نقش یک معاونت عمرانی کوچک را ایفا میکند و قراردادهای متوسط و کوچک سازمان را هدایت میکند. همچنین تأمین ملزومات و ارائه خدمات مرتبط با دستگاههای بیرونی و جزیره از وظایف این مدیریت است. تلاش ما انسجام بیشتر، بهبود مستمر و ارتقای کیفیت خدمات در این بخش است.
علیزاده در پایان تأکید کرد: امیدوارم با همکاری سایر معاونتها و مدیران سازمان بتوانیم در خدمت به کیشوندان و گردشگران و در راستای اهداف نظام جمهوری اسلامی گامهای مؤثر و ماندگاری برداریم.