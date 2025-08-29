به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، در همین راستا، این مجموعه با هدف ارتقای جایگاه کیش در زنجیره ارزش حمل‌ونقل و لجستیک منطقه‌ای، رویکردی هوشمندانه را برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی دنبال می‌کند.

بهره‌گیری از موقعیت ژئو‌استراتژیک جزیره، دسترسی آسان به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های مدرن، زمینه‌ای مطمئن برای ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های متنوع دریایی، هوایی و گردشگری فراهم ساخته است.

افزون بر این، نگاه توسعه‌ای کیش تنها به حوزه زیرساخت محدود نمی‌شود؛ بلکه ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های حمل‌ونقل، گردشگری و خدمات پشتیبان نیز در دستور کار قرار دارد. طراحی پروژه‌های ترکیبی با محوریت اقتصاد آبی، تقویت گردشگری دریایی و حمایت از کسب‌وکارهای نوآور در بخش لجستیک هوشمند، نویدبخش آینده‌ای است که در آن بنادر کیش و چارک نه‌تنها مراکز تبادل کالا، بلکه مقصدی جذاب برای تجربه‌های نوین اقتصادی و گردشگری خواهند بود.

