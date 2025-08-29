سرمایهگذاری در بنادر کیش؛ لنگرگاه مطمئن فردا
شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش با معرفی بستهای از فرصتهای متنوع سرمایهگذاری در بنادر کیش و چارک، چشمانداز تازهای را پیشروی سرمایهگذاران قرار داده است. از احداث مجتمع خدماتی و رفاهی تیرپارک، سردخانه و انبار سرپوشیده ترمینال کانتینری در بندرگاه کیش گرفته تا راهاندازی گذر گردشگری غذایی در بندر صیادی میرمهنا و ایجاد اقامتگاه بومگردی و رستوران سنتی در بندر چارک، همه و همه نشان از عزم جدی کیش برای تبدیل بنادر خود به کانونی پویا برای سرمایهگذاریهای لجستیکی و گردشگری دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای منطقه آزاد کیش، در همین راستا، این مجموعه با هدف ارتقای جایگاه کیش در زنجیره ارزش حملونقل و لجستیک منطقهای، رویکردی هوشمندانه را برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی دنبال میکند.
بهرهگیری از موقعیت ژئواستراتژیک جزیره، دسترسی آسان به بازارهای منطقهای و بینالمللی و فراهمسازی زیرساختهای مدرن، زمینهای مطمئن برای ورود سرمایهگذاران به پروژههای متنوع دریایی، هوایی و گردشگری فراهم ساخته است.
افزون بر این، نگاه توسعهای کیش تنها به حوزه زیرساخت محدود نمیشود؛ بلکه ایجاد همافزایی میان بخشهای حملونقل، گردشگری و خدمات پشتیبان نیز در دستور کار قرار دارد. طراحی پروژههای ترکیبی با محوریت اقتصاد آبی، تقویت گردشگری دریایی و حمایت از کسبوکارهای نوآور در بخش لجستیک هوشمند، نویدبخش آیندهای است که در آن بنادر کیش و چارک نهتنها مراکز تبادل کالا، بلکه مقصدی جذاب برای تجربههای نوین اقتصادی و گردشگری خواهند بود.