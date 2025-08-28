حضور فعال منطقه آزاد کیش درششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران
ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته امروز ششم شهریور، با حضور و مشارکت ۱۰۵ شرکت داخلی و خارجی در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران با شعار”ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه” آغاز بکار کرد.
غرفه سازمان منطقه آزاد کیش در این رویداد، با طراحی ویژه و محتوای کاربردی، فرصتی برای معرفی زیرساختهای بنادر و فرودگاه بینالمللی کیش، موقعیت استراتژیک جزیره در مسیرهای دریایی خلیج فارس، قابلیتهای ترانزیتی، خدمات لجستیک ترکیبی و دیجیتال فراهم کرده است. همچنین در این غرفه، کارشناسان حوزههای تخصصی سازمان به تشریح برنامههای توسعهای کیش در زمینه حملونقل هوشمند، مدیریت زنجیره تأمین پایدار و سرمایهگذاری در بخش لجستیک میپردازند.
به موازات حضور در نمایشگاه، نشستها و دیدارهای تخصصی با فعالان و شرکتهای داخلی و خارجی فعال در حوزه لجستیک و حمل و نقل هوایی و دریایی برگزار خواهد شد که این دیدارها زمینهساز انعقاد تفاهمنامههای همکاری، جذب سرمایهگذاری و گسترش تعاملات بینالمللی در عرصه حملونقل و لجستیک خواهد بود.
ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران شامل محورهای تخصصی چون شقوق پنجگانه حملونقل، لجستیک فناورانه، تابآوری و مدیریت بحران، حملونقل ترکیبی و یکپارچه، زنجیره تأمین هوشمند و نوآوری در حکمرانی این صنعت است. در کنار آن، بخش نوآوری و فناوریهای پیشرفته، کارگاههای آموزشی، نشستهای تخصصی و هاب رسانهای نیز از بخشهای اصلی نمایشگاه به شمار میروند.
حضور سازمان منطقه آزاد کیش در این رویداد ملی و بینالمللی، نمادی از عزم جدی این سازمان برای معرفی جزیره بهعنوان قطب نوظهور حملونقل و لجستیک منطقهای و بستری برای گسترش تجارت فرامرزی و جذب سرمایهگذاریهای جدید است.
سازمان منطقه آزاد کیش از تمامی فعالان این حوزه دعوت می کند تا در بازدید از غرفه این سازمان در سالن ۲۷ نمایشگاه بینالمللی تهران، از نزدیک با جدیدترین خدمات، طرحها، پروژهها و فرصتهای سرمایهگذاری جزیره کیش آشنا شوند.