حضور فعال منطقه آزاد کیش درششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های منطقه آزاد کیش، سازمان منطقه آزاد کیش با برپایی غرفه اختصاصی در این رویداد، ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی و دریایی جزیره کیش را به فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران و تصمیم‌سازان حوزه حمل‌ونقل معرفی می‌کند. این اقدام در راستای تقویت نقش کیش به‌عنوان پیوندگاه هوشمند لجستیک در منطقه خلیج فارس و توسعه همکاری‌های اقتصادی و بین‌المللی انجام شده است.

غرفه سازمان منطقه آزاد کیش در این رویداد، با طراحی ویژه و محتوای کاربردی، فرصتی برای معرفی زیرساخت‌های بنادر و فرودگاه بین‌المللی کیش، موقعیت استراتژیک جزیره در مسیرهای دریایی خلیج فارس، قابلیت‌های ترانزیتی، خدمات لجستیک ترکیبی و دیجیتال فراهم کرده است. همچنین در این غرفه، کارشناسان حوزه‌های تخصصی سازمان به تشریح برنامه‌های توسعه‌ای کیش در زمینه حمل‌ونقل هوشمند، مدیریت زنجیره تأمین پایدار و سرمایه‌گذاری در بخش لجستیک می‌پردازند.

به موازات حضور در نمایشگاه، نشست‌ها و دیدارهای تخصصی با فعالان و شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در حوزه لجستیک و حمل و نقل هوایی و دریایی برگزار خواهد شد که این دیدارها زمینه‌ساز انعقاد تفاهم‌نامه‌های همکاری، جذب سرمایه‌گذاری و گسترش تعاملات بین‌المللی در عرصه حمل‌ونقل و لجستیک خواهد بود.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران شامل محورهای تخصصی چون شقوق پنج‌گانه حمل‌ونقل، لجستیک فناورانه، تاب‌آوری و مدیریت بحران، حمل‌ونقل ترکیبی و یکپارچه، زنجیره تأمین هوشمند و نوآوری در حکمرانی این صنعت است. در کنار آن، بخش نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، کارگاه‌های آموزشی، نشست‌های تخصصی و هاب رسانه‌ای نیز از بخش‌های اصلی نمایشگاه به شمار می‌روند.

حضور سازمان منطقه آزاد کیش در این رویداد ملی و بین‌المللی، نمادی از عزم جدی این سازمان برای معرفی جزیره به‌عنوان قطب نوظهور حمل‌ونقل و لجستیک منطقه‌ای و بستری برای گسترش تجارت فرامرزی و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید است.

سازمان منطقه آزاد کیش از تمامی فعالان این حوزه دعوت می‌ کند تا در بازدید از غرفه این سازمان در سالن ۲۷ نمایشگاه بین‌المللی تهران، از نزدیک با جدیدترین خدمات، طرح‌ها، پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جزیره کیش آشنا شوند.