اجرای طرح‌های توسعه عمرانی روستای سیلگرد توسط سازمان منطقه آزاد ارس کلید خورد

اجرای طرح‌های توسعه عمرانی روستای سیلگرد توسط سازمان منطقه آزاد ارس کلید خورد
معاون عمران و زیربنایی سازمان منطقه آزاد ارس از اجرای طرح‌های توسعۀ عمرانی در روستای سیلگرد با هدف ارتقای کیفیت زندگی و رفاه ساکنان این منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ابراهیم سلامی با اعلام این خبر گفت: این طرح‌های توسعه‌ای عمرانی شامل آسفالت‌ریزی، تعریض معابر روستا مطابق با طرح هادی و جدول‌گذاری با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال و به منظور ساماندهی و بهبود وضعیت معابر روستا در حال اجراست.

وی تصریح کرد: در قالب این پروژه حدود ۴۰۰ تن آسفالت‌ریزی، ۴۵۰ مترمربع جدول‌کشی و همچنین تعریض معابر به میزان و عقب‌کشی بر اساس طرح هادی روستا انجام خواهد شد که پس از پایان، نقش بسزایی در ایمنی و سهولت تردد ساکنان و زیباسازی چهره روستا خواهد داشت.

سلامی در پایان ضمن قدردانی از همکاری و همراهی شورای اسلامی و مردم روستا در اجرای هرچه بهتر این پروژه خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد ارس در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود و با هدف توسعه متوازن و همه‌جانبه در سطح منطقه اجرای چنین پروژه‌هایی را در دستور کار دارد.

 

