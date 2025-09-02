به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ دکتر هادی مقدم‌زاده، رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل این منطقه با اشاره به جایگاه ویژه اقتصادی مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد متناسب با ظرفیت‌های خاص خود باید زیرساخت‌های لازم را فراهم کنند. اگر نتوانیم زیرساخت‌ها را تأمین کنیم، بهره‌مندی از ظرفیت‌ها که می‌تواند رونق و پویایی کشور را رقم بزند، امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی با تأکید بر موقعیت ژئوپلیتیکی منطقه آزاد ارس افزود: این منطقه هم مرز با جمهوری آذربایجان، جمهوری خودمختار نخجوان و ارمنستان است و در تقاطع کریدورهای شمال-جنوب و جاده ابریشم قرار دارد. رویکرد ما تأمین زیرساخت‌های حوزه لجستیک با بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی است.

مقدم زاده اضافه کرد: هم اکنون شبکه حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای و هوایی منطقه فعال است و ظرفیت جاده‌ای منطقه حدود ۴۰ میلیون تن در سال است.

مقدم زاده در ادامه با بیان ظرفیت های های ریلی، گفت: خط ریلی تبریز به منطقه آزاد ارس سالانه حدود ۶ میلیون تن ظرفیت دارد. ما زیرساخت‌هایی مثل انبارهای مسقف و مدرن ایجاد کرده‌ایم؛ هم‌اکنون ۲۰۰ هزار متر مربع انبار مدرن بخش خصوصی، ۲۲ هزار متر مربع فضای باز و ۱۰۰۰ متر مربع ظرفیت انبار دولتی در اختیار داریم.

وی ادامه داد: برنامه توسعه‌ای ما شامل ایجاد بارانداز ریلی در ۱٠٠ هکتار و بارانداز جاده‌ای در ۱۶ هکتار است تا جایگاه منطقه آزاد ارس به عنوان مرکز لجستیک شمال‌غرب تثبیت شود.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس درباره جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی اظهار داشت: منطقه آزاد ارس صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور است و ظرفیت‌های کشاورزی و گلخانه‌ای نیز دارد؛ بزرگترین گلخانه هیدروپونیک خاورمیانه در این منطقه ایجاد شده است. در طول هفت ماه اخیر، میزان جذب سرمایه‌گذاری حدود ۴۴ همت بوده و میزان تحقق سرمایه‌گذاری حدود ۲۰ همت است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال اهداف سرمایه‌گذاری محقق شود.

مقدم‌زاده با اشاره به رویکرد زیست‌محیطی صنایع مستقر در این منطقه، گفت: اکثر صنایع در منطقه آزاد ارس با اولویت صنایع پاک جذب شده‌اند. اخیراً بزرگترین نیروگاه خورشیدی شمال‌غرب کشور به ظرفیت ۴۲۰ مگاوات کلنگ‌زنی شده و پیش‌تر نیز نیروگاه ۴۷ مگاواتی آماده بهره‌برداری است. سایت‌های صنعتی تفکیک شده و آثار زیست‌محیطی صنایع به حداقل رسیده است. رویکرد کلی ما به سمت جذب سرمایه‌گذار در حوزه انرژی پاک است.

رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد ارس، در پایان تأکید کرد: با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و خارجی، منطقه آزاد ارس می‌تواند به مرکز لجستیک، صنعتی و پایدار شمال‌غرب کشور تبدیل شود و نقش خود را در رونق اقتصادی و توسعه پایدار به نحو احسن ایفا کند.

