دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور؛
منطقه آزاد ارس قطب مهم لجستیک کشور محسوب می شود
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در حاشیه ششمین نمایشگاه لجستیک و صنایع وابسته کشور ضمن حضور در غرفه سازمان منطقه آزاد ارس، ظرفیتهای لجستیکی منطقه آزاد ارس را تشریح کرد و از برنامههای توسعه ترانزیت و لجستیک در این منطقه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در غرفه این منطقه، پس از مراسم امضای تفاهمنامهای در زمینه توسعه ظرفیتهای لجستیکی این منطقه، گفت: منطقه آزاد ارس یکی از ظرفیتهای مهم کشور در حوزه لجستیک محسوب میشود. این منطقه هم در مسیر کریدور شمال-جنوب قرار گرفته و هم بخشی از مسیر کریدور اروپا و جاده ابریشم است، مسیری که کالاها از چین و قزاقستان به ایران میآید و از طریق بندر کاسپین به سمت ترکیه حرکت میکند.
مسرور با اشاره به اهمیت توسعه زیرساختها افزود: برای بهرهبرداری کامل از این مسیرها نیاز به تکمیل زیرساختها داریم، اما با برنامهریزیهای انجام شده توسط آقای دکتر مقدم زاده مدیرعامل منطقه آزاد ارس، انتظار میرود بخش ترانزیت و لجستیک منطقه آزاد ارس نسبت به سالهای گذشته رشد قابل توجهی داشته باشد.
وی ادامه داد: در سفری که حدود یک ماه و نیم پیش داشتیم، بخشهایی از پازل کریدور شمال-جنوب در ارس عملاً افتتاح شد و اکنون باید برنامهریزی شود تا از ظرفیتهای لجستیکی منطقه آزاد ارس به نحو گستردهتری در حوزه ترانزیت استفاده شود.
رضا مسرور در پایان تأکید کرد: منطقه آزاد ارس با توجه به موقعیت استراتژیک خود میتواند نقش کلیدی در تسهیل ترانزیت کالا به کشورهای شمال اروپا و مسیرهای ترانزیتی بین چین، ایران و ترکیه ایفا کند و توسعه زیرساختهای لجستیکی در این منطقه، موجب افزایش بهرهوری و رونق تجاری خواهد شد.