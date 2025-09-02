به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ این تفاهم‌نامه با هدف توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، ارتقاء کیفیت خدمات انبارداری، تسهیل فرآیندهای عملیاتی و ارائه خدمات جامع و بهینه به فعالان اقتصادی در محدوده منطقه آزاد ارس به امضا رسید.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه دو طرف در زمینه‌های مختلفی از جمله مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه لجستیک، انبارداری و حمل‌ونقل با محوریت کریدور شمال ـ جنوب، ایجاد زیرساخت‌های جدید در مناطق جلفا، نوردوز و خداآفرین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی لجستیکی و توسعه پروژه‌های مرتبط با حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای همکاری خواهند کرد.

همچنین ایجاد و تجهیز فضاهای انباری، راه‌اندازی سامانه‌های پایش و مدیریت کالای ورودی و خروجی، مدیریت و هماهنگی پارکینگ‌ها و مسیرهای مرتبط با عملیات لجستیکی، ارائه مشاوره تخصصی در حوزه انبارداری و حمل‌ونقل و تشکیل کارگروه مشترک برای تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه اجرایی از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

