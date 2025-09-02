خبرگزاری کار ایران
گام بلند ارس برای ارتقای خدمات انبارداری و حمل و نقل بین المللی؛

تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد ارس و شرکت انبارهای عمومی کشور امضا شد

با هدف توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و ارتقاء خدمات انبارداری، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان منطقه آزاد ارس و شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس و مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی کشور امضاء شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛  این تفاهم‌نامه با هدف توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، ارتقاء کیفیت خدمات انبارداری، تسهیل فرآیندهای عملیاتی و ارائه خدمات جامع و بهینه به فعالان اقتصادی در محدوده منطقه آزاد ارس به امضا رسید.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه دو طرف در زمینه‌های مختلفی از جمله مشارکت و سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه لجستیک، انبارداری و حمل‌ونقل با محوریت کریدور شمال ـ جنوب، ایجاد زیرساخت‌های جدید در مناطق جلفا، نوردوز و خداآفرین، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی لجستیکی و توسعه پروژه‌های مرتبط با حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای همکاری خواهند کرد.

همچنین ایجاد و تجهیز فضاهای انباری، راه‌اندازی سامانه‌های پایش و مدیریت کالای ورودی و خروجی، مدیریت و هماهنگی پارکینگ‌ها و مسیرهای مرتبط با عملیات لجستیکی، ارائه مشاوره تخصصی در حوزه انبارداری و حمل‌ونقل و تشکیل کارگروه مشترک برای تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه اجرایی از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه است.

 

