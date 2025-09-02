به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مصطفی خانزادی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در گفت‌وگویی با تأکید بر اهمیت جایگاه آبادان و خرمشهر در نقشه گردشگری کشور اظهار داشت: متاسفانه زیرساخت‌های گردشگری در این دو شهر به معنای واقعی شکل نگرفته است.

وی با اشاره به قابلیت‌های فراوان گردشگری آبی در منطقه افزود: آبادان و خرمشهر از طریق کانال عضدی و رودخانه‌های کارون، اروند و بهمنشیر به خوریات و خلیج‌فارس متصل هستند و همین مزیت منحصربه‌فرد، ما را ناگزیر می‌سازد به سمت توسعه اقتصاد دریامحور و گردشگری آبی و ساحلی حرکت کنیم.

خانزادی در بخش دیگری از سخنان خود به همکاری‌های مشترک منطقه آزاد اروند و سازمان بنادر و دریانوردی اشاره کرد و گفت: برای نخستین‌بار و در آستانه اربعین حسینی، مسیر سفرهای دریایی از منطقه آزاد اروند به سواحل عراق گشوده شد که با استقبال گسترده زائران مواجه شد.

وی همچنین راه‌اندازی سفرهای آبی در مسیرهای بین‌شهری با بهره‌گیری از ظرفیت قایق‌ها، لنج‌ها و کشتی‌ها را پیشنهادی عملیاتی برای توسعه گردشگری منطقه عنوان کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند از برگزاری جلسات مشترک با ذی‌نفعان حوزه گردشگری خبر داد و تصریح کرد: در دیدار با وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، پیشنهاد برگزاری یک همایش سرمایه‌گذاری گردشگری ارائه شد تا بسته‌های سرمایه‌گذاری به‌صورت شفاف معرفی شود. همچنین با هلدینگ گردشگری هگتا برای برگزاری همایش بین‌المللی گردشگری پزشکی وارد مذاکره شده‌ایم.

وی با اشاره به غفلت‌های صورت‌گرفته در حوزه گردشگری جنوب خوزستان ادامه داد: بسته‌های سرمایه‌گذاری گردشگری به پنج زبان دنیا تدوین شده و امید داریم با حضور وزیر میراث‌فرهنگی شاهد جذب سرمایه‌گذاران باشیم.

خانزادی با تأکید بر هویت تاریخی و فرهنگی مردم آبادان و خرمشهر خاطرنشان کرد: این دو شهر همواره به‌عنوان کانون‌های مهم و استراتژیک شناخته شده‌اند. مردم خونگرم و شاداب این منطقه به تاریخ و فرهنگ خود عمیقاً وفادارند و ما موظفیم با ایجاد نشاط اجتماعی، انگیزه‌های زیست در این شهرها را ارتقا دهیم.

وی سه محور کلیدی برنامه‌های مدیریتی خود را چنین برشمرد: تجارت آزاد، رونق گردشگری و شفافیت.

او افزود: اقتصاد مردم آبادان و خرمشهر پیش از جنگ تحمیلی در وضعیت مطلوبی قرار داشت؛ چنان‌که بر اساس اسناد تاریخی، شهرداری خرمشهر به شهرداری تهران وام مالی اعطا کرده بود. برای بازگرداندن این رونق تاریخی ناچاریم مسیر تجارت آزاد را هموار کنیم.

خانزادی در ادامه، با اشاره به رسالت قانونی منطقه آزاد اروند در حوزه زیرساخت‌های صنعتی، تجاری و گردشگری گفت: اگرچه وظیفه اصلی ما خدمات شهری نیست، اما خود را ملزم به حل مسائل اساسی مردم می‌دانیم. به همین دلیل، برای تکمیل شبکه فاضلاب شهر آبادان شش هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده‌ایم که به‌زودی تفاهم‌نامه آن نهایی خواهد شد.

مدیرعامل منطقه آزاد اروند در پایان با اشاره به مشکلات مدیریتی گذشته تأکید کرد: برای رفع موازی‌کاری و ایجاد انسجام، بخشی از اختیاراتم را به فرمانداران تفویض کرده‌ام. با این حال، معتقدم که برای این منطقه خاص باید نسخه‌ای ویژه و در سطح کلان کشور تدوین شود تا گره‌های مدیریتی آن به‌طور بنیادین گشوده شود.

