خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری مسابقات ووشوی قهرمانی آبادان، گرامیداشت هفته دولت

برگزاری مسابقات ووشوی قهرمانی آبادان، گرامیداشت هفته دولت
کد خبر : 1680969
لینک کوتاه کپی شد.

مسابقات ووشوی قهرمانی آبادان و خرمشهر به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مسابقات ووشوی قهرمانی آبادان و خرمشهر در بخش آقایان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد.

این رقابت‌ها به میزبانی هیات ووشوی آبادان و با حضور حدود ۹۰ ووشوکار در دو بخش ساندا و تالو برگزار شد.

در پایان مسابقات، نفرات برتر هر بخش معرفی و با اهدای حکم و مدال قهرمانی مورد تجلیل قرار گرفتند.

برگزاری این رقابت‌ها علاوه بر ایجاد شور و نشاط ورزشی، فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعداد‌های برتر و توسعه ورزش ووشو در منطقه آزاد اروند به شمار می‌رود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی