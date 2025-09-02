برگزاری مسابقات ووشوی قهرمانی آبادان، گرامیداشت هفته دولت
مسابقات ووشوی قهرمانی آبادان و خرمشهر به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، مسابقات ووشوی قهرمانی آبادان و خرمشهر در بخش آقایان به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد.
این رقابتها به میزبانی هیات ووشوی آبادان و با حضور حدود ۹۰ ووشوکار در دو بخش ساندا و تالو برگزار شد.
در پایان مسابقات، نفرات برتر هر بخش معرفی و با اهدای حکم و مدال قهرمانی مورد تجلیل قرار گرفتند.
برگزاری این رقابتها علاوه بر ایجاد شور و نشاط ورزشی، فرصتی ارزشمند برای شناسایی استعدادهای برتر و توسعه ورزش ووشو در منطقه آزاد اروند به شمار میرود.