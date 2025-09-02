به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور هادی حق شناس، استاندار گیلان، طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیران استانی؛ مراسم افتتاح و شروع به کار رسمی واحدهای تولیدی و زیرساختی که با سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی داخلی و ۳.۵ میلیون دلاری سرمایه گذار خارجی، زمینه ساز اشتغالزایی مستقیم ۳۲۰ نفر را فرآهم نموده، در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

براین اساس دو واحد تولید ابزار آلات صنعتی و برقی؛ تولید کالای خواب بهمراه نمایشگاه دائمی عرضه محصولات گیلان در میان طرح های افتتاحی روز جاری در منطقه آزاد انزلی بود .

از نکات جالب توجه برنامه های افتتاحیه سازمان منطقه آزاد انزلی، در مدار تولید رسمی قرار گرفتن طرح های توسعه ای دو واحد تولیدی-صنعتی با سرمایه گذاری خارجی و ایرانی بود که در این راستا طرح توسعه ساخت سیلندر چاپ توسط سرمایه گذار چینی و بهره‌برداری از طرح توسعه واحد تولیدی لوازم تحریر، بر توان تولیدی خود افزودند. موضوعی که بیانگر عملکرد خوب این سازمان در زمینه حفظ سرمایه‌گذاران موجود و ایجاد انگیزه برای اجرای طرح‌های توسعه فعالیت های تولیدی خود است.

بنابراین گزارش در مسیر تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در مجتمع بندری کاسپین، دو باب انبار سرپوشیده به مساحت ۲۵ هزار متر مربع با صرف هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین افتتاح شد.

در حاشیه این مراسم ، کلنگ آغاز عملیات احداث واحد تولید قوطی های آلومینیومی با سرمایه گذاری ۱۲.۴۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی آغاز شد،‌ مجموعه ای که در زمان شروع به کار، برای ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی می کند.

تکمیل کننده افتتاحیه‌های سازمان منطقه آزاد انزلی، بهره‌برداری از طرح‌های عمران روستایی، محرومیت زدایی در سطح روستاهای منطقه شامل بهسازی و آسفالت معابر، پارک کودک و بازسازی منازل محرومان با اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی از منابع داخلی این سازمان بود.