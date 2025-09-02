خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور استاندار گیلان و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی صورت گرفت؛

افتتاح طرح های سرمایه‌گذاری و زیرساختی در منطقه آزاد انزلی با سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد تومانی داخلی و ۳.۵ میلیون دلاری سرمایه گذار خارجی

افتتاح طرح های سرمایه‌گذاری و زیرساختی در منطقه آزاد انزلی با سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد تومانی داخلی و ۳.۵ میلیون دلاری سرمایه گذار خارجی
کد خبر : 1680956
لینک کوتاه کپی شد.

با حضور استاندار گیلان،مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیران استانی؛ مراسم افتتاح و شروع به کار رسمی واحدهای تولیدی و زیرساختی که با سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی داخلی و ۳.۵ میلیون دلاری سرمایه گذار خارجی، زمینه ساز اشتغالزایی مستقیم ۳۲۰ نفر را فرآهم نموده، در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور هادی حق شناس، استاندار گیلان، طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی و مدیران استانی؛ مراسم افتتاح و شروع به کار رسمی واحدهای تولیدی و زیرساختی که با سرمایه گذاری ۷۵۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی داخلی و ۳.۵ میلیون دلاری سرمایه گذار خارجی، زمینه ساز اشتغالزایی مستقیم ۳۲۰ نفر را فرآهم نموده، در منطقه آزاد انزلی برگزار شد.

براین اساس دو واحد تولید ابزار آلات صنعتی و برقی؛ تولید کالای خواب بهمراه نمایشگاه دائمی عرضه محصولات گیلان در میان طرح های افتتاحی روز جاری در منطقه آزاد انزلی بود .

از نکات جالب توجه برنامه های افتتاحیه سازمان منطقه آزاد انزلی، در مدار تولید رسمی قرار گرفتن طرح های توسعه ای دو واحد تولیدی-صنعتی با سرمایه گذاری خارجی و ایرانی بود که در این راستا طرح توسعه ساخت سیلندر چاپ توسط سرمایه گذار چینی و بهره‌برداری از طرح توسعه واحد تولیدی لوازم تحریر، بر توان تولیدی خود افزودند. موضوعی که بیانگر عملکرد خوب این سازمان در زمینه حفظ سرمایه‌گذاران موجود و ایجاد انگیزه برای اجرای طرح‌های توسعه فعالیت های تولیدی خود است.

بنابراین گزارش در مسیر تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز در مجتمع بندری کاسپین، دو باب انبار سرپوشیده به مساحت ۲۵ هزار متر مربع با صرف هزینه ۱۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی در پسکرانه مجتمع بندری کاسپین افتتاح شد.

در حاشیه این مراسم ، کلنگ آغاز عملیات احداث واحد تولید قوطی های آلومینیومی با سرمایه گذاری ۱۲.۴۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی آغاز شد،‌ مجموعه ای که در زمان شروع به کار، برای ۲۰۰ نفر به صورت مستقیم اشتغالزایی می کند.

تکمیل کننده افتتاحیه‌های سازمان منطقه آزاد انزلی، بهره‌برداری از طرح‌های عمران روستایی، محرومیت زدایی در سطح روستاهای منطقه شامل بهسازی و آسفالت معابر، پارک کودک و بازسازی منازل محرومان با اعتبار ۲۰ میلیارد تومانی از منابع داخلی این سازمان بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی