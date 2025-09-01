به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در آخرین روز از ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل،لجستیک و صنایع وابسته؛ غرفه این منطقه میزبان رضا مسرور،دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بود.

در جریان این دیدار معاونین سازمان گزارشی از آخرین برنامه ها و اقدامات سازمان در جهت بهره برداری حداکثری از ظرفیت های حمل و نقلی و لجستیکی نخستین منطقه آزاد شمال ارائه نموده و دبیر شورایعالی مناطق با تصریح بر لزوم هم افزایی میان نهادی و بهره گیری از توانمندی های بخش خصوصی فعال در این حوزه، اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی با جایگاه ویژه در کریدورهای بین المللی، و بهره مندی از زیرساخت های مناسب حمل و نقل دریایی،ریلی و هوایی؛ باید نقش بیشتری در معادلات ترانزیت بین الملل و همکاری های منطقه ای میان کشورهای حوزه اوراسیا، دریای کاسپین و جنوب خلیج فارس ایفا نماید.

بنابراین گزارش در روز پایانی غرفه این منطقه شاهد استقبال شرکت‌های حمل و نقلی از فرصت های فعالیت لجستیکی در منطقه آزاد انزلی بود که با معاون و مدیران حوزه حمل و نقلی، عمرانی سازمان و هلدینگ های بخش خصوصی منطقه درخصوص سازوکارهای استفاده از مزایا و بسته های حمایتی-تشویقی سازمان در زمینه های حمل و نقلی، ترانزیتی به رایزنی پرداختند.

لازم به ذکر است؛ معاونین و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی طی چهار روز برگزاری نمایشگاه در پنل ها و کارگاه های تخصصی مرتبط با موضوعات لجستیکی، ترانزیتی و حمل و نقلی حضور پیدا کرده و ظرفیت ها، امکانات زیرساختی و بسته های حمایتی-تشویقی سازمان متبوع خود جهت تسهیل و تسریع در فرآیندهای نقل و انتقال کالا را بیان کردند.

گفتنی است؛ ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران با حضور 105 شرکت در محورهای حمل و نقل پنج گانه، لجستیک دیجیتال و فناورانه، تاب آوری لجستیکی و مدیریت بحران، حمل و نقل ترکیبی و یکپارچه، زنجیره تامین پایدار، هوشمند و چابک، نوآوری، حکمرانی و سیاستگذاری از تاریخ ششم تا نهم شهریورماه برگزار شد و مناطق آزاد ایران در سالن شماره 27 به صورت متمرکز به تبیین و عرضه توانمندی ها و فرصت های متنوع خود در زمینه های مرتبط با دیپلماسی ترانزیتی، حمل و نقلی کشور پرداختند.

انتهای پیام/