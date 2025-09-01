خبرگزاری کار ایران
قهرمانی غرورآفرین تیم ملی والیبال جوانان ایران در رقابت‌های جهانی

قهرمانی غرورآفرین تیم ملی والیبال جوانان ایران در رقابت‌های جهانی، برگ زرینی دیگر در تاریخ ورزش کشورمان رقم زد و دل‌های میلیون‌ها ایرانی را سرشار از شادی و افتخار ساخت.

مهدی جهانی رییس هیأت والیبال منطقه آزاد کیش:

اینجانب، به نمایندگی از خانواده والیبال جزیره کیش، این موفقیت بزرگ را به بازیکنان پرتلاش، کادر فنی زحمتکش، فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران تبریک عرض می‌نمایم. این پیروزی، نماد تعهد، همدلی و پشتکار جوانانی است که با ایمان و اراده، پرچم ایران را بر بلندترین قله‌های افتخار جهانی به اهتزاز درآوردند.

بی‌تردید، این دستاورد ارزشمند، انگیزه‌ای مضاعف برای نسل‌های آینده والیبال کشور خواهد بود و مسیر توسعه و تعالی این رشته را هموارتر خواهد ساخت.

با آرزوی استمرار موفقیت‌های بین‌المللی برای والیبال ایران و شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای جوان در سراسر کشور، به‌ویژه در منطقه آزاد کیش.

 

