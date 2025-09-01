مهدی جهانی رییس هیأت والیبال منطقه آزاد کیش:

اینجانب، به نمایندگی از خانواده والیبال جزیره کیش، این موفقیت بزرگ را به بازیکنان پرتلاش، کادر فنی زحمتکش، فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران و ملت شریف ایران تبریک عرض می‌نمایم. این پیروزی، نماد تعهد، همدلی و پشتکار جوانانی است که با ایمان و اراده، پرچم ایران را بر بلندترین قله‌های افتخار جهانی به اهتزاز درآوردند.

بی‌تردید، این دستاورد ارزشمند، انگیزه‌ای مضاعف برای نسل‌های آینده والیبال کشور خواهد بود و مسیر توسعه و تعالی این رشته را هموارتر خواهد ساخت.

با آرزوی استمرار موفقیت‌های بین‌المللی برای والیبال ایران و شکوفایی هرچه بیشتر استعدادهای جوان در سراسر کشور، به‌ویژه در منطقه آزاد کیش.

