رشد ۱۰۴ درصدی رویدادهای گردشگری کیش در 9 ماهه گذشته
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش از رشد ۱۰۴ درصدی برگزاری رویدادهای گردشگری در دوره جدید مدیریتی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی حسنلو با تبریک هفته دولت گفت: در دوره جدید، سه محور اصلی شامل توسعه گردشگری رویدادمحور، اصلاح فرآیندها و تدوین بستههای تشویقی برای سرمایهگذاران و گردشگران اجرایی شده است.
وی افزود: الگوی ما توسعه گردشگری رویدادمحور بود که با شعار ۵۲ هفته، ۵۲ رویداد پیگیری شد. از آذر تا پایان خرداد، با وجود همزمانی بخشی از خرداد با ایام دفاع مقدس، تعداد رویدادها نسبت به سال گذشته ۱۰۴ درصد افزایش یافت که تأثیر چشمگیری در جذب گردشگر داشت.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش درادامه به اصلاح ساختار خدمات گردشگری اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات دیرینه جزیره، نبود درجهبندی مراکز گردشگری بود. برخی هتلها با وجود خدمات ضعیفتر، همچنان عنوان پنجستاره را حفظ کرده بودند. پس از ۱۲ سال، طرح درجهبندی مجدد آغاز شد و اکنون اغلب مراکز اقامتی در مسیر استانداردسازی قرار دارند که تا پایان امسال تکمیل میشود.
به گفته حسنلو، طرح تحول پایدار گردشگری هوشمند کیش نیز در دست اجراست که فاز نخست آن پایان یافته و فاز دوم شامل بستههای زیرساختی خواهد بود.
وی در ادامه درباره فرآیند صدور مجوزها اظهار داشت: مسیر صدور مجوز کوتاهتر شده و بسیاری از کمیتههای غیرضروری حذف شدهاند. صدور مجوز باید سریع و روان باشد و سختگیریها در مرحله نظارت اعمال شود.
حسنلو تأکید کرد که برخورد جدی با متخلفان در حال انجام است و مراکز بدون مجوز یا دارای خدمات غیر استاندارد پلمب شدهاند.
او افزود: انحصار در صدور مجوزها نیز شکسته شده و هر فعال اقتصادی دارای تخصص میتواند وارد این عرصه شود.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش در بخش دیگری از سخنانش به اقدامات حوزه میراث فرهنگی پرداخت و گفت: بزرگترین کاوش باستانشناسی چند دهه اخیر از اسفند ۱۴۰۳ آغاز شد و تا فروردین امسال ادامه داشت. آثار کشفشده در حال مرمت است و طرح موزه تاریخی شهر حریره نیز در دست اجراست که در صورت تأمین مالی، بهار آینده افتتاح خواهد شد.
وی ادامه داد: برای نخستین بار، هشت عنوان میراث ناملموس کیش ثبت شد و شورای پاسداشت بومیان با مشارکت مردم محلی تشکیل شد تا میراث ملموس و ناملموس جزیره حفظ شود و کسبوکارهای بومی در صفین و باغو ساماندهی شوند.
حسنلو با اشاره به عملکرد ستاد نوروزی گفت: نوروز امسال کمچالشترین نوروز ۱۲ سال اخیر بود. چندین رکورد ثبت شد؛ از جمله ۱۵۲ پرواز در یک روز، ورود بیش از یک میلیون و ۱۶۰ هزار گردشگر از آذر تا اردیبهشت، رشد ۴۳ درصدی پروازهای خارجی، و رکورد ۲۸ هزار مسافر دریایی در یک روز.
به گفته وی، در همین بازه ۸۰۰ رویداد برگزار شد که رشد ۱۰۴ درصدی داشت. ضریب اشغال هتلها در زمستان و بهار به ۷۷ درصد رسید و در فروردین بالای ۸۰ درصد بود. میزان شکایات گردشگران نیز در نوروز به کمترین سطح خود در ۱۲ سال اخیر کاهش یافت.
معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش افزود: برای معرفی ظرفیتهای جزیره، بیش از ۱۰۰ آژانس گردشگری از ۳۳ کشور دعوت شدند. همچنین سمپوزیوم آموزشی کشورهای عضو اکو در اردیبهشت با حضور دبیرکل این سازمان برگزار و در تقویم رسمی رویدادها ثبت شد.
وی از فعالسازی نقاط فراموششده کیش خبر داد و گفت: با وجود مشکلات مالکیتی، در بازار فرانسه یک رویداد موسیقی برگزار شد و کاخ نخستوزیری سابق نیز به موزه تبدیل شد.
حسنلو در پایان به برگزاری جشنواره تابستانی کیش اشاره کرد و گفت: با وجود کاهش پروازها به دلیل شرایط جنگ، توانستیم با همکاری بخش خصوصی رونق را به جزیره بازگردانیم. در مرداد، رکورد ۶ هزار و 903 نفر اقامت در یک شب ثبت شد و ضریب اشغال هتلها به ۶۲ درصد رسید که در چهار سال اخیر بیسابقه است.
او تأکید کرد: این موفقیتها نتیجه تلاش همکاران و مشارکت بخش خصوصی است. امیدواریم با ادامه این روند، روزهای پربارتری برای کیش رقم بخورد.