خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازگشت رونق و اعتماد به کیش

اعطای بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار خرید تنها در یک هفته

اعطای بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار خرید تنها در یک هفته
کد خبر : 1680384
لینک کوتاه کپی شد.

جزیره کیش در کمتر از یک هفته شاهد اجرای یکی از نوآورانه‌ترین طرح‌های اقتصادی کشور بود؛ طرحی که با اعطای اعتبار خرید ۱۵ میلیون تومانی به گردشگران و کیشوندان، توانست رونقی تازه به بازارها و کسب‌وکارهای محلی ببخشد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری، مدیرعامل این سازمان ، با اشاره به اجرای این طرح گفت: ما به‌طور مستمر در حال بررسی و اجرای برنامه‌های نوآورانه‌ای هستیم که نه‌تنها به رشد اقتصادی جزیره کمک می‌کند، بلکه محیطی پایدار و جذاب برای گردشگران و کیشوندان فراهم می‌آورد. همین رویکرد نوآورانه است که کیش را به مقصدی پویا و متفاوت تبدیل کرده است.

این طرح با همکاری بلوبانک طراحی و عملیاتی شد و به گفته کبیری، برای نخستین بار در کشور با چنین کیفیت فنی و اجرایی به اجرا درآمده است. تنها طی هفت روز از آغاز این برنامه، بیش از ۷ هزار نفر از اعتبار ۱۵ میلیون تومانی خرید بهره‌مند شدند و مجموع تخصیص اعتبارات به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اثرگذاری این طرح گفت: این اقدام علاوه بر افزایش قدرت خرید گردشگران و ساکنان جزیره، موجب رونق کسب‌وکارهای محلی شد و به بازار کیش جان تازه‌ای بخشید.

کبیری همچنین بر اهمیت مشارکت و هم‌افزایی با بخش خصوصی تأکید کرد: ما به‌طور مداوم با تجار، سرمایه‌گذاران و اصناف در ارتباط هستیم و تلاش می‌کنیم از تجربیات آنان برای توسعه بیشتر جزیره استفاده کنیم. چنین همکاری‌هایی، هم بازار کیش را تقویت می‌کند و هم جایگاه جزیره را به‌عنوان یک مقصد معتبر گردشگری و تجاری در سطح بین‌المللی ارتقا می‌دهد.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش به‌طور مداوم در حال کار روی پروژه‌های تازه است؛ اقداماتی که هدف نهایی آن‌ها تبدیل کیش به قطب اقتصادی و گردشگری در کشور و منطقه خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر