اعطای بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار خرید تنها در یک هفته

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری، مدیرعامل این سازمان ، با اشاره به اجرای این طرح گفت: ما به‌طور مستمر در حال بررسی و اجرای برنامه‌های نوآورانه‌ای هستیم که نه‌تنها به رشد اقتصادی جزیره کمک می‌کند، بلکه محیطی پایدار و جذاب برای گردشگران و کیشوندان فراهم می‌آورد. همین رویکرد نوآورانه است که کیش را به مقصدی پویا و متفاوت تبدیل کرده است.

این طرح با همکاری بلوبانک طراحی و عملیاتی شد و به گفته کبیری، برای نخستین بار در کشور با چنین کیفیت فنی و اجرایی به اجرا درآمده است. تنها طی هفت روز از آغاز این برنامه، بیش از ۷ هزار نفر از اعتبار ۱۵ میلیون تومانی خرید بهره‌مند شدند و مجموع تخصیص اعتبارات به بیش از ۱۰۰۰ میلیارد ریال رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر اثرگذاری این طرح گفت: این اقدام علاوه بر افزایش قدرت خرید گردشگران و ساکنان جزیره، موجب رونق کسب‌وکارهای محلی شد و به بازار کیش جان تازه‌ای بخشید.

کبیری همچنین بر اهمیت مشارکت و هم‌افزایی با بخش خصوصی تأکید کرد: ما به‌طور مداوم با تجار، سرمایه‌گذاران و اصناف در ارتباط هستیم و تلاش می‌کنیم از تجربیات آنان برای توسعه بیشتر جزیره استفاده کنیم. چنین همکاری‌هایی، هم بازار کیش را تقویت می‌کند و هم جایگاه جزیره را به‌عنوان یک مقصد معتبر گردشگری و تجاری در سطح بین‌المللی ارتقا می‌دهد.

وی در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده خاطرنشان کرد: سازمان منطقه آزاد کیش به‌طور مداوم در حال کار روی پروژه‌های تازه است؛ اقداماتی که هدف نهایی آن‌ها تبدیل کیش به قطب اقتصادی و گردشگری در کشور و منطقه خواهد بود.