برگزاری نشست «گردشگری کشاورزی و توانمندسازی جوامع محلی» در منطقه آزاد انزلی

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، نشست تخصصی با محوریت «گردشگری کشاورزی و توانمندسازی جوامع محلی» به همت مدیریت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان در سالن ملل ساختمان اداری منطقه آزاد انزلی برگزار شد. این نشست با حضور دهیاران روستاهای واقع در محدوده منطقه، با هدف آشنایی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های طبیعی و کشاورزی منطقه در راستای توسعه گردشگری پایدار و توانمندسازی جامعه محلی تشکیل شد.

در ابتدای جلسه، پونه نیکوی، مدیر فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان با اشاره به ظرفیت‌های بی‌بدیل کشاورزی و روستایی در محدوده منطقه آزاد انزلی، تأکید کرد: امروز گردشگری کشاورزی به عنوان یکی از شیوه‌های نوین و کارآمد در حوزه گردشگری، می‌تواند در کنار سایر گونه‌های گردشگری همچون گردشگری ساحلی، طبیعی و ورزشی، جایگاه ویژه‌ای در سبد گردشگری منطقه داشته باشد.

وی افزود: فراهم کردن امکان بازدید گردشگران از مزارع و آشنایی آنان با مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی شمال کشور، فرصتی است برای معرفی بهتر فرهنگ کشاورزی و سبک زندگی روستایی و در عین حال بستری برای ایجاد درآمد پایدار برای جوامع محلی.

مدیر فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان در ادامه اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد انزلی با رویکرد توسعه متوازن، توانمندسازی روستاییان را یکی از اولویت‌های مهم خود در حوزه فرهنگی و گردشگری می‌داند و در این مسیر تلاش می‌کند با ایجاد بسترهای آموزشی و حمایتی، روستاهای منطقه را به کانون‌های فعال در حوزه گردشگری کشاورزی و صنایع دستی تبدیل نماید.

در بخش دیگر این نشست، کارشناسان حوزه گردشگری به ارائه راهکارهایی در خصوص روش‌های جذب گردشگری کشاورزی پرداختند. از جمله این موارد می‌توان به طراحی تورهای آموزشی کشاورزی، ایجاد تجربه مستقیم کار در مزارع برای گردشگران، عرضه محصولات کشاورزی به صورت مستقیم از تولیدکننده به مصرف‌کننده، برگزاری جشنواره‌های فصلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنایع دستی و غذایی محلی در کنار کشاورزی اشاره کرد.

دهیاران روستاهای محدوده منطقه آزاد انزلی نیز در این جلسه ضمن بیان نظرات و پیشنهادات خود، بر لزوم حمایت سازمان از زیرساخت‌های گردشگری روستایی، ارائه آموزش‌های تخصصی به کشاورزان و جوانان روستایی و تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاران در این بخش تأکید کردند.

در پایان، مقرر شد با برنامه‌ریزی‌های مشترک میان سازمان منطقه آزاد انزلی، دهیاری‌ها و فعالان حوزه گردشگری، طرح‌های پایلوت در چند روستای منتخب اجرا شود تا الگوی موفقی برای توسعه گردشگری کشاورزی و تقویت مشارکت جوامع محلی در فرآیند توسعه منطقه ارائه گردد.

