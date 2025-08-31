جایگاه کلیدی مناطق آزاد در توسعه اقتصادی کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند ؛ رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزادی تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی کشور، با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مناطق آزاد در دولت چهاردهم، از حل برخی موانع اساسی فعالین اقتصادی خبر داد و اظهار کرد: مسئله مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی و همچنین موضوعات مرتبط با خودرو در مناطق آزاد، از جمله تبدیل پلاک منطقه‌ای به پلاک ملی و ورود خودروها، با پیگیری‌های انجام‌شده رفع شد. تلاش می‌کنیم موضوع خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی را هم حل کنیم.

وی در خصوص اصلاح قانون مناطق آزاد نیز گفت: لایحه اصلاح قانون مناطق آزاد پس از کار کارشناسی، در کارگروه تخصصی در حال بررسی است. مسائل مهمی مانند مالیات ارزش افزوده و مالیات پس از ۲۰ سال در این لایحه پیش‌بینی شده و تلاش می‌کنیم دغدغه فعالین اقتصادی را برطرف کنیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به صدور کارت گردشگران خارجی در این دولت اشاره کرد و افزود: این کارت تاکنون در دو منطقه آزاد ارس و چابهار راه‌اندازی شده و به‌زودی در منطقه آزاد اروند نیز افتتاح خواهد شد تا ورود گردشگران خارجی تسهیل شود.

مسرور با اشاره به اولویت‌های توسعه‌ای منطقه آزاد اروند اظهار داشت: اتصال راه‌آهن شلمچه به بصره یکی از پروژه‌های کلیدی است که می‌تواند این منطقه را به کریدور مهم تجاری تبدیل کند. همچنین، بحث وحدت فرماندهی در مرز شلمچه باید تقویت شود تا مدیریت واحد منطقه آزاد با هماهنگی کامل دستگاه‌ها انجام گیرد.

وی همچنین بر ضرورت جذب سرمایه‌گذار در منطقه تاکید کرد و گفت: قرار است طی دو ماه آینده نشستی‌ با حضور ۵۰ شرکت و سرمایه‌گذار توانمند در بخش خصوصی برگزار شود تا با کمک بخش خصوصی منابع مالی جدید وارد منطقه شود. بودجه‌های فعلی پاسخگوی نیازهای اروند نیست و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم.

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در پایان به پیشنهادهایی برای رونق تجارت در منطقه اشاره کرد و گفت: کاهش سود بازرگانی و اختصاص برخی کالاها به منطقه آزاد اروند می‌تواند بدون تحمیل بار مالی به دولت، موجب رونق اقتصاد محلی شود. اروند ظرفیت‌های ویژه‌ای دارد که با حمایت مسئولین ملی و استانی می‌تواند به جایگاه واقعی خود برسد.

