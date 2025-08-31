خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آئین کلنگ زنی قطب چهارم دیتاسنتر کشور در ماکو

آئین کلنگ زنی قطب چهارم دیتاسنتر کشور در ماکو
کد خبر : 1680190
لینک کوتاه کپی شد.

آیین آغاز عملیات اجرایی چهارمین قطب دیتاسنتر کشور با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونان وزارتخانه و حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، در این منطقه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ حسین گروسی در این مراسم ضمن تشریح اهمیت این پروژه اظهار داشت: ماکو با موقعیت راهبردی خود در اتصال ایران به شبکه‌های بین‌المللی، ظرفیت بالایی برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال دارد.

وی با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی این دیتاسنتر، گامی مهم در راستای تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال کشور، تقویت امنیت شبکه و توسعه فناوری اطلاعات در مناطق آزاد است افزود:‌این پروژه ملی با سرمایه‌گذاری شرکت آسیاتک و در فاز نخست با برآورد سرمایه بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است و در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع اجرا می‌شود. طراحی دیتاسنتر بر اساس استاندارد Tier3 صورت گرفته و ظرفیت نهایی آن شامل ۱۰۰۰ رک خواهد بود. اتصال این مرکز به شبکه فیبر نوری بین‌المللی از طریق ارمنستان و ترکیه نیز امکان‌پذیر است.

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو تأکید کرد: چهارمین قطب دیتاسنتر کشور نه‌تنها نقش حیاتی در تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و امنیت شبکه کشور ایفا می‌کند، بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، ظرفیت ایجاد اشتغال متخصصان حوزه IT و توسعه اقتصاد دیجیتال منطقه را نیز فراهم می‌آورد.

این پروژه، نقطه عطفی در مسیر تحول دیجیتال کشور و نمادی از اهتمام دولت و بخش خصوصی در ارتقای زیرساخت‌های فناورانه است و منطقه آزاد ماکو را به یکی از قطب‌های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران تبدیل خواهد کرد.

آئین کلنگ زنی قطب چهارم دیتاسنتر کشور در ماکو
آئین کلنگ زنی قطب چهارم دیتاسنتر کشور در ماکو
آئین کلنگ زنی قطب چهارم دیتاسنتر کشور در ماکو
آئین کلنگ زنی قطب چهارم دیتاسنتر کشور در ماکو
آئین کلنگ زنی قطب چهارم دیتاسنتر کشور در ماکو
آئین کلنگ زنی قطب چهارم دیتاسنتر کشور در ماکو
آئین کلنگ زنی قطب چهارم دیتاسنتر کشور در ماکو
آئین کلنگ زنی قطب چهارم دیتاسنتر کشور در ماکو

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر