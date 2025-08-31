آئین کلنگ زنی قطب چهارم دیتاسنتر کشور در ماکو

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ حسین گروسی در این مراسم ضمن تشریح اهمیت این پروژه اظهار داشت: ماکو با موقعیت راهبردی خود در اتصال ایران به شبکه‌های بین‌المللی، ظرفیت بالایی برای توسعه زیرساخت‌های دیجیتال دارد.

وی با بیان اینکه آغاز عملیات اجرایی این دیتاسنتر، گامی مهم در راستای تحقق اهداف اقتصاد دیجیتال کشور، تقویت امنیت شبکه و توسعه فناوری اطلاعات در مناطق آزاد است افزود:‌این پروژه ملی با سرمایه‌گذاری شرکت آسیاتک و در فاز نخست با برآورد سرمایه بین ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیارد تومان آغاز شده است و در زمینی به مساحت ۲۰ هزار مترمربع اجرا می‌شود. طراحی دیتاسنتر بر اساس استاندارد Tier3 صورت گرفته و ظرفیت نهایی آن شامل ۱۰۰۰ رک خواهد بود. اتصال این مرکز به شبکه فیبر نوری بین‌المللی از طریق ارمنستان و ترکیه نیز امکان‌پذیر است.

مدیرعامل منطقه آزاد ماکو تأکید کرد: چهارمین قطب دیتاسنتر کشور نه‌تنها نقش حیاتی در تقویت زیرساخت‌های ارتباطی و امنیت شبکه کشور ایفا می‌کند، بلکه با بهره‌گیری از فناوری‌های روز، ظرفیت ایجاد اشتغال متخصصان حوزه IT و توسعه اقتصاد دیجیتال منطقه را نیز فراهم می‌آورد.

این پروژه، نقطه عطفی در مسیر تحول دیجیتال کشور و نمادی از اهتمام دولت و بخش خصوصی در ارتقای زیرساخت‌های فناورانه است و منطقه آزاد ماکو را به یکی از قطب‌های مهم فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران تبدیل خواهد کرد.

