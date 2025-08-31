آغاز عملیات اجرایی دو پروژه ملی در منطقه آزاد ماکو با حضور وزیر ارتباطات
در آیینی رسمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، استاندار آذربایجانغربی و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، عملیات اجرایی دو پروژه بزرگ ملی در این منطقه کلید خورد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ در آیینی رسمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دکتر محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجانغربی و حسین گروسی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، عملیات اجرایی دو پروژه بزرگ ملی در این منطقه کلید خورد.
بر اساس این گزارش، چهارمین قطب دیتاسنتر کشور به عنوان یکی از طرحهای کلیدی توسعه زیرساختهای دیجیتال کشور در منطقه آزاد ماکو احداث میشود. این پروژه در راستای تقویت اقتصاد دیجیتال، ارتقای تابآوری سایبری و تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی طراحی شده و قرار است بخشی از بار ملی داده و خدمات ابری کشور را به دوش بکشد.
همچنین عملیات اجرایی شهرک انرژی خورشیدی ۱۵۰۰ مگاواتی به عنوان بزرگترین سایت انرژی خورشیدی کشور در ماکو آغاز شد. این پروژه ملی با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی منطقه، تولید گسترده انرژیهای تجدیدپذیر و ایجاد زیرساخت صادرات انرژی به کشورهای همسایه تعریف شده است.
اجرای این دو پروژه، نقطه عطفی در مسیر توسعه فناورانه و زیستمحیطی کشور به شمار میرود و منطقه آزاد ماکو را به یکی از قطبهای راهبردی در حوزه انرژیهای پاک و اقتصاد دیجیتال تبدیل خواهد کرد.
این آیین همزمان با هفته دولت ۱۴۰۴ و با شعار «دولت کنار مردم» برگزار شد.