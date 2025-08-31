بازدید مشاور رئیسجمهور از غرفه منطقه آزاد ماکو در نمایشگاه بینالمللی حملونقل و لجستیک
در جریان برگزاری ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته، معصومه آقاپور مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، از غرفه منطقه آزاد ماکو بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ خانم آقاپور در این بازدید با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه آزاد ماکو در اتصال کریدور شرق به غرب، بر ضرورت حمایت دولت از توسعه زیرساختهای لجستیکی این منطقه، بهویژه تسریع در اجرای پروژه راهآهن مرند – ماکو – استانبول تأکید کرد.
وی اظهار داشت: تکمیل این مسیر ریلی میتواند موجب افزایش درآمدهای ارزی کشور شود و نقش منطقه آزاد ماکو را در عرصه تجارت منطقهای و بینالمللی بیش از پیش پررنگ کند.
همچنین در این بازدید، ظرفیتهای ترانزیتی منطقه آزاد ماکو به عنوان نماد اقتصاد مقاومتی و بستری برای توسعه صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گرفت.