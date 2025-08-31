خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازدید مشاور رئیس‌جمهور از غرفه منطقه آزاد ماکو در نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک

بازدید مشاور رئیس‌جمهور از غرفه منطقه آزاد ماکو در نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل و لجستیک
کد خبر : 1680179
لینک کوتاه کپی شد.

در جریان برگزاری ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته، معصومه آقاپور مشاور رئیس‌جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی، از غرفه منطقه آزاد ماکو بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ماکو؛ خانم آقاپور در این بازدید با اشاره به جایگاه راهبردی منطقه آزاد ماکو در اتصال کریدور شرق به غرب، بر ضرورت حمایت دولت از توسعه زیرساخت‌های لجستیکی این منطقه، به‌ویژه تسریع در اجرای پروژه راه‌آهن مرند – ماکو – استانبول تأکید کرد.

وی اظهار داشت: تکمیل این مسیر ریلی می‌تواند موجب افزایش درآمدهای ارزی کشور شود و نقش منطقه آزاد ماکو را در عرصه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی بیش از پیش پررنگ کند.

همچنین در این بازدید، ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه آزاد ماکو به عنوان نماد اقتصاد مقاومتی و بستری برای توسعه صادرات غیرنفتی مورد توجه قرار گرفت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر