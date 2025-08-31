معرفی ظرفیتهای لجستیکی ماکو در نمایشگاه حملونقل و لجستیک تهران
مدیر لجستیک و حملونقل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به حضور فعال این منطقه در ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته تهران گفت: حضور در این رویداد تخصصی، فرصتی ارزشمند برای معرفی زیرساختها و ظرفیتهای منحصر بهفرد منطقه آزاد ماکو در حوزه حملونقل ترکیبی، ترانزیت بینالمللی و توسعه تجارت فرامرزی است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ خیام اکبری اظهار کرد: ماکو با دارا بودن موقعیت راهبردی در مرز مشترک ایران با ترکیه و نزدیکی به بازارهای آسیای میانه و اروپا، به عنوان هاب اصلی ترانزیت و لجستیک کشور شناخته میشود و پروژههای کلانی همچون شهرک لجستیک، اتصال به شبکه ریلی، توسعه پایانههای حملونقل و تجهیز گمرکات منطقه در همین راستا در حال اجراست.
اکبر تأکید کرد: مشارکت منطقه آزاد ماکو در این نمایشگاه، بستر مناسبی برای تعامل با سرمایهگذاران، شرکتهای حملونقلی و مدیران صنایع مرتبط فراهم کرده و گامی مهم در جهت ارتقای جایگاه منطقه بهعنوان محور اصلی کریدورهای بینالمللی حملونقل است.
این نمایشگاه از ۶ تا ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود و غرفه منطقه آزاد ماکو در سالن ۲۷، پذیرای مدیران، متخصصان و فعالان صنعت لجستیک است.