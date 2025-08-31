خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی ظرفیت‌های لجستیکی ماکو در نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک تهران

معرفی ظرفیت‌های لجستیکی ماکو در نمایشگاه حمل‌ونقل و لجستیک تهران
کد خبر : 1680178
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر لجستیک و حمل‌ونقل سازمان منطقه آزاد ماکو با اشاره به حضور فعال این منطقه در ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته تهران گفت: حضور در این رویداد تخصصی، فرصتی ارزشمند برای معرفی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های منحصر به‌فرد منطقه آزاد ماکو در حوزه حمل‌ونقل ترکیبی، ترانزیت بین‌المللی و توسعه تجارت فرامرزی است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو؛ خیام اکبری اظهار کرد: ماکو با دارا بودن موقعیت راهبردی در مرز مشترک ایران با ترکیه و نزدیکی به بازارهای آسیای میانه و اروپا، به عنوان هاب اصلی ترانزیت و لجستیک کشور شناخته می‌شود و پروژه‌های کلانی همچون شهرک لجستیک، اتصال به شبکه ریلی، توسعه پایانه‌های حمل‌ونقل و تجهیز گمرکات منطقه در همین راستا در حال اجراست.

اکبر تأکید کرد: مشارکت منطقه آزاد ماکو در این نمایشگاه، بستر مناسبی برای تعامل با سرمایه‌گذاران، شرکت‌های حمل‌ونقلی و مدیران صنایع مرتبط فراهم کرده و گامی مهم در جهت ارتقای جایگاه منطقه به‌عنوان محور اصلی کریدورهای بین‌المللی حمل‌ونقل است.

این نمایشگاه از ۶ تا ۹ شهریورماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار می‌شود و غرفه منطقه آزاد ماکو در سالن ۲۷، پذیرای مدیران، متخصصان و فعالان صنعت لجستیک است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر