نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی؛
ارس تنها منطقه آزادی است که ماهیت واقعی مناطق آزاد را محقق کرده است
نماینده ارامنه تهران و شمال کشور در مجلس شورای اسلامی در بازدید از غرفه منطقه آزاد ارس در ششمین نمایشگاه بینالمللی لجستیک و صنایع وابسته با تأکید بر جایگاه راهبردی ارس گفت: ارس تنها منطقه آزادی است که ماهیت واقعی مناطق آزاد را محقق کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ آرا شاوردیان در جریان این بازدید و گفتوگو با معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس، اظهار داشت: ارس تنها منطقه آزادی است که ماهیت واقعی مناطق آزاد را محقق کرده است.
او با اشاره به سازماندهی مناسب و روند رو به رشد این منطقه افزود: ارس با برخورداری از ساختار اقتصادی منسجم و چرخه فعالیتهای منظم، توانسته ظرفیتهای خود را در مسیر توسعه بهکار گیرد و نمونهای کمنظیر از تحقق اهداف مناطق آزاد است.
شاوردیان موقعیت ژئوپلیتیک ارس را بیبدیل توصیف کرد و گفت: این منطقه از معدود مناطق آزادی است که بهطور همزمان با سه کشور همسایه مرز مشترک دارد و در عین حال تنها مرز زمینی ایران برای اتصال به اتحادیه اقتصادی اوراسیا محسوب میشود. به همین دلیل ارس شاهراه ارتباطی ایران با اوراسیا و کشورهای حوزه CIS است.
او همچنین وجود بیش از ۳۰۰ واحد فعال تولیدی در حوزههای مختلف و بهرهمندی از زیرساختهای جادهای و ریلی را از جمله مزیتهای رقابتی ارس برشمرد و تأکید کرد: مجموع این عوامل باعث شده ارس هم ظرفیت بالفعل و هم بستر بالقوه لازم برای سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی شمالغرب کشور را دارا باشد.
نماینده مجلس در ادامه رفع موانع و ضوابط زائد در حوزه حملونقل ریلی، بهویژه در ایستگاه جلفا را ضرورتی مهم برای ارتقای جایگاه لجستیکی منطقه دانست.
در پایان معاون اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد ارس نیز ضمن استقبال از نگاه حمایتی نمایندگان مجلس تصریح کرد: ارس با تکیه بر موقعیت ممتاز جغرافیایی، زیرساختهای لجستیکی و توان تولیدی آماده جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی است و میتواند نقش محوری در اتصال ایران به بازارهای بینالمللی ایفا کند.
ابراهیم جلیلی افزود: حل برخی از مشکلات موجود در مناطق آزاد نیازمند همراهی و حمایت جدی نمایندگان مجلس است و با همافزایی و تعامل سازنده میان مناطق آزاد و نمایندگان زمینه برای توسعه پایدار و رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران بیش از پیش فراهم خواهد شد.