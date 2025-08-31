به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ آرا شاوردیان در جریان این بازدید و گفت‌وگو با معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس، اظهار داشت: ارس تنها منطقه آزادی است که ماهیت واقعی مناطق آزاد را محقق کرده است.

او با اشاره به سازماندهی مناسب و روند رو به رشد این منطقه افزود: ارس با برخورداری از ساختار اقتصادی منسجم و چرخه فعالیت‌های منظم، توانسته ظرفیت‌های خود را در مسیر توسعه به‌کار گیرد و نمونه‌ای کم‌نظیر از تحقق اهداف مناطق آزاد است.

شاوردیان موقعیت ژئوپلیتیک ارس را بی‌بدیل توصیف کرد و گفت: این منطقه از معدود مناطق آزادی است که به‌طور همزمان با سه کشور همسایه مرز مشترک دارد و در عین حال تنها مرز زمینی ایران برای اتصال به اتحادیه اقتصادی اوراسیا محسوب می‌شود. به همین دلیل ارس شاهراه ارتباطی ایران با اوراسیا و کشورهای حوزه CIS است.

او همچنین وجود بیش از ۳۰۰ واحد فعال تولیدی در حوزه‌های مختلف و بهره‌مندی از زیرساخت‌های جاده‌ای و ریلی را از جمله مزیت‌های رقابتی ارس برشمرد و تأکید کرد: مجموع این عوامل باعث شده ارس هم ظرفیت بالفعل و هم بستر بالقوه لازم برای سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی شمال‌غرب کشور را دارا باشد.

نماینده مجلس در ادامه رفع موانع و ضوابط زائد در حوزه حمل‌ونقل ریلی، به‌ویژه در ایستگاه جلفا را ضرورتی مهم برای ارتقای جایگاه لجستیکی منطقه دانست.

در پایان معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس نیز ضمن استقبال از نگاه حمایتی نمایندگان مجلس تصریح کرد: ارس با تکیه بر موقعیت ممتاز جغرافیایی، زیرساخت‌های لجستیکی و توان تولیدی آماده جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است و می‌تواند نقش محوری در اتصال ایران به بازارهای بین‌المللی ایفا کند.

ابراهیم جلیلی افزود: حل برخی از مشکلات موجود در مناطق آزاد نیازمند همراهی و حمایت جدی نمایندگان مجلس است و با هم‌افزایی و تعامل سازنده میان مناطق آزاد و نمایندگان زمینه برای توسعه پایدار و رفع موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران بیش از پیش فراهم خواهد شد.

