تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه لجستیک ارس امضاء شد

تفاهم‌نامه توسعه همکاری‌های آموزشی و پژوهشی در حوزه لجستیک ارس امضاء شد
به‌منظور ارتقای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های علمی و تخصصی در حوزه زنجیره تأمین و لجستیک، تفاهم‌نامه‌ای همکاری میان سازمان منطقه آزاد ارس و گروه تخصصی فعال در حوزه مدیریت زنجیره تأمین به امضاء رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در حاشیه ششمین نمایشگاه بین المللی لجستیک، حمل و نقل و صنایع وابسته

تفاهم‌نامه‌ای همکاری میان سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس و گروه تخصصی فعال در حوزه مدیریت زنجیره تأمین به امضا رسید. 

این تفاهم‌نامه با هدف توانمندسازی، ایجاد هم‌افزایی و توسعه ظرفیت‌ها و بازار لجستیک در منطقه آزاد ارس منعقد شد و محورهای همکاری آن شامل برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، اجرای طرح‌های مطالعاتی و مشاوره‌ای، برگزاری بازدیدهای علمی و حرفه‌ای داخلی و خارجی، ارائه خدمات مشاوره و بیمه‌ای به فعالان اقتصادی منطقه و حمایت از ایده‌پروری و استارت‌آپ‌های لجستیکی است.

همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات و جشنواره‌های علمی و پژوهشی، تدوین و انتشار محتوای تخصصی، استفاده از فضاها و امکانات آموزشی منطقه، راه‌اندازی دفتر تخصصی گروه در منطقه و بهره‌گیری از شبکه ارتباطی برای معرفی ظرفیت‌های لجستیکی ارس را نیز شامل می‌شود.

بر اساس این تفاهمنامه برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، جشنواره‌ها، میزگردها و نشست‌های علمی نیز در چارچوب اهداف تفاهم‌نامه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

 

