تفاهم‌نامه‌ای همکاری میان سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس و گروه تخصصی فعال در حوزه مدیریت زنجیره تأمین به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با هدف توانمندسازی، ایجاد هم‌افزایی و توسعه ظرفیت‌ها و بازار لجستیک در منطقه آزاد ارس منعقد شد و محورهای همکاری آن شامل برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی، اجرای طرح‌های مطالعاتی و مشاوره‌ای، برگزاری بازدیدهای علمی و حرفه‌ای داخلی و خارجی، ارائه خدمات مشاوره و بیمه‌ای به فعالان اقتصادی منطقه و حمایت از ایده‌پروری و استارت‌آپ‌های لجستیکی است.

همچنین برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات و جشنواره‌های علمی و پژوهشی، تدوین و انتشار محتوای تخصصی، استفاده از فضاها و امکانات آموزشی منطقه، راه‌اندازی دفتر تخصصی گروه در منطقه و بهره‌گیری از شبکه ارتباطی برای معرفی ظرفیت‌های لجستیکی ارس را نیز شامل می‌شود.

بر اساس این تفاهمنامه برگزاری نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، جشنواره‌ها، میزگردها و نشست‌های علمی نیز در چارچوب اهداف تفاهم‌نامه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

