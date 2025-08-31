راهاندازی تور رایگان «ارسگردی» برای گردشگران تابستانی ارس
سازمان منطقه آزاد ارس با هدف ارائه خدمات شایسته به گردشگران، اقدام به راهاندازی تور رایگان «ارسگردی» کرده است. این تور شامل بازدید از جاذبههای گردشگری منطقه با استفاده از اتوبوس دوطبقه است.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس؛ در راستای ارائه خدمات شایسته به گردشگران و تسهیل دسترسی به جاذبههای گردشگری منطقه، این سازمان اقدام به راهاندازی تور رایگان «ارسگردی» با استفاده از دو دستگاه اتوبوس دوطبقه کرده است.
این تور که از دهم تا سی ام شهریورماه فعالیت خود را آغاز خواهد کرد با استفاده از دو دستگاه اتوبوس دوطبقه گردشگران را به مهمترین مقاصد گردشگری منطقه میبرد.
بر اساس این خبر، تور رایگان ارس گردی شامل بازدید از جاذبههای شاخص منطقه آزاد ارس مانند کلیسای سنت استپانوس، کلیسای چوپان، حمام جلفا، آبشار آسیاب، اکوموزه گلفرج و پل آهنی،مزار شهدای شهریور ۱۳۲۰ می باشد.
تور ارس گردی رایگان در دو نوبت صبح و عصر به ارائه خدمات می پردازد. ایستگاه صبحگاهی روبروی ایستگاه راهآهن جلفا می باشد و رأس ساعت ۱٠ صبح آغاز میشود. اتوبوس عصرگاهی نیز ساعت ۱۷ عصر از محل میدان ژئوپارک انجام میگیرد.