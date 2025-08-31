به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در جریان این بازدیدها ناصر خرمالی مدیر گمرک، بازرگانی و توسعه صادرات دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد کشور با حضور در غرفه ارس و گفت‌وگو با نمایندگان سازمان منطقه آزاد ارس، بر ضرورت نگاه راهبردی به توسعه صادرات با تکیه بر ظرفیت‌های مناطق آزاد تأکید کرد. وی تسهیل تردد در گذرگاه‌های مرزی و نقش آن در پایداری زنجیره تأمین کشور را از مهم‌ترین مزایای این رویکرد دانست.

در ادامه رئیس هیأت مدیره شرکت به‌تاش سپاهان به نمایندگی از هلدینگ زرین با حضور در غرفه ارس مذاکراتی درباره فرصت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه حمل‌ونقل ریلی، لجستیک و انبارداری انجام داد. در نتیجه این گفت‌وگو، شرکت مذکور به‌صورت کتبی آمادگی هلدینگ زرین را برای سرمایه‌گذاری در زمینه افزایش ظرفیت حمل‌ونقل ریلی اعلام کرد.

همچنین نمایندگان شرکت کشتیرانی در غرفه ارس حضور یافتند و ضمن آشنایی با توانمندی‌های لجستیکی این منطقه، درباره فرصت‌های ترانزیت ترکیبی و بهره‌مندی از موقعیت ژئوپلیتیک ارس در شرایط تحولات بین‌المللی به گفت‌وگو پرداختند. در پایان، این شرکت نیز برای سرمایه‌گذاری در حوزه ترانزیت اعلام آمادگی کرد.

در بخش دیگری از این دیدارها، یکی از فعالان حوزه زنجیره خودروسازی پس از آشنایی با مزیت‌های ارس، متقاضی سرمایه‌گذاری در زمینه تولید و انتقال فناوری ماشین‌آلات روز برای تولید محصول وارداتی خود شد.

غرفه ارس در روز دوم این نمایشگاه همچنین میزبان گروه‌های مختلف رسانه‌ای بود. کارشناسان و مدیران سازمان در گفت‌وگو با فعالان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی درباره فرصت‌های همکاری و سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های ریلی و لجستیکی ارس تبادل نظر کردند.

این نشست‌ها و گفت‌وگوهای چندجانبه تا نهم شهریورماه ادامه دارد و سازمان منطقه آزاد ارس تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و زیرساخت‌های موجود و در حال توسعه، جایگاه خود را به‌عنوان پیوندگاه لجستیکی شمال‌غرب کشور بیش از پیش تقویت کند.

