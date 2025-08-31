امیدآفرینی با عمل؛
ارس پیشگام توسعه و آبادانی در مناطق آزاد کشور
رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در سخنرانی در جمع نمازگذاران جمعه در شهرستان جلفا با تشریح کارنامه هفت ماهه مدیریت منطقه آزاد ارس گفت: از نخستین روزهای خدمت در ارس عهد ما این بود که با کارنامهای روشن و عملکردی ملموس، امیدآفرینی کنیم و در کنار مأموریتهای ملی منطقه آزاد، زیرساختهای توسعه را برای مردم روز به روز تقویت نماییم.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس؛ دکتر هادی مقدمزاده رئیس هیأتمدیره و مدیرعامل این سازمان در سخنرانی در جمع نمازگذاران جمعه در شهرستان جلفا با تشریح کارنامه هفت ماهه مدیریت منطقه آزاد ارس گفت: از نخستین روزهای خدمت در ارس عهد ما این بود که با کارنامهای روشن و عملکردی ملموس، امیدآفرینی کنیم و در کنار مأموریتهای ملی منطقه آزاد، زیرساختهای توسعه را برای مردم روز به روز تقویت نماییم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه امروز ۹.۳ همت پروژه در حوزههای گردشگری، صنعتی، عمرانی و زیربنایی آماده افتتاح است افزود: مجموعه ورزشهای ساحلی و کریدور شهدای اقتدار از جمله طرحهایی هستند که طی روزهای آینده به بهرهبرداری میرسند. رویکرد ما تکمیل پروژههای نیمهتمام گذشته در کنار آغاز طرحهای جدید اولویتدار بوده است.
وی با اشاره به مناسبتهای ملی و مذهبی که در ماههای گذشته برگزار شد گفت: با مشارکت مردم فهیم ارس و همراهی ائمه جمعه که دیدهبانان فرهنگی منطقه هستند برنامههای فرهنگی و اجتماعی به بهترین شکل برگزار شد. نخستین رویداد ملی، نوروز بود که با برنامهریزی گسترده ارس توانست رتبه نخست جذب گردشگر را در بین مناطق آزاد کشور به دست آورد.
مقدمزاده در ادامه با اشاره به چالش ناترازی برق در کشور اظهار داشت: چهار ماه پیش با مشارکت بخش خصوصی دو نیروگاه خورشیدی ۷ و ۴۰ مگاواتی کلنگزنی شد که نیروگاه ۷ مگاواتی ماه گذشته به بهرهبرداری رسید و نیروگاه ۴۰ مگاواتی نیز آماده افتتاح است. علاوه بر آن عملیات اجرایی نیروگاه ۴۲۰ مگاواتی نیز آغاز شده که فاز نخست آن تا پایان سال وارد مدار میشود. با تحقق این پروژهها نه تنها برق مورد نیاز منطقه به طور بنیادی تأمین خواهد شد بلکه بخش مهمی از کمبودهای برق استان نیز مرتفع میشود.
مدیرعامل منطقه آزاد ارس خاطرنشان کرد: در حوزه عمران مشارکت در احداث ۱۹ کلاس درس و مشارکت در ساخت مرکز جامع سلامت جلفا با اعتباری بالغ بر ۸۰۰ میلیارد ریال از اقدامات شاخص بوده که نشاندهنده نگاه توسعهای سازمان در ارتقای زیرساختهای عمومی منطقه است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: راهاندازی گمرک خداآفرین، بازنگری در لیست کالاهای همراه مسافر و اضافه شدن ۹۷ قلم کالا، برگزاری ستاد پیگیری اقتصاد مقاومتی استان در ارس و رفع مشکل هزار پرونده مالیاتی اصناف از جمله اقداماتی است که در این مدت محقق شده است.
مقدمزاده با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب و وظیفه مضاعف مناطق آزاد برای تحقق آن تصریح کرد: در همه شاخصها همچون جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی، میزان تحقق سرمایهگذاری، صادرات و تولید منطقه آزاد ارس توانسته است رتبه نخست را در بین مناطق آزاد کشور کسب کند.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در ادامه با اشاره به موضوعات محلی گفت: با تدبیر مسئولان ارشد استان تردد خودروهای ارسپلاک و گذر موقت اجرایی شد که اقدامی ارزشمند بود. همچنین برخی مشکلات درونسازمانی نظیر مسئله زمین پرسنل حل شد چرا که باور داریم نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی هر سازمان است.
وی در پایان ضمن قدردانی از مردم منطقه گفت: افتخار ما این است که در مسیر خدمت، در خور شأن مردم حرکت کنیم. با حمایت و مشارکت شما زیرساختهای توسعه و آبادانی ارس بیش از پیش فراهم خواهد شد.