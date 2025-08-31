مذاکره با سرمایه گذاران داخلی و هم افزایی با فعالین حوزه حمل و نقل کشوری

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،در سومین روز از ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل،لجستیک،و صنایع وابسته، غرفه منطقه آزاد انزلی محل رایزنی نمایندگان سازمان با سرمایه گذاران حوزه حمل و نقل بود.

براین اساس محمد مهدی قربانی معاون زیربنایی، اسماعیل محمدی خواه معاون توسعه مدیریت، وحید طالب پور مشاور اقتصادی مدیرعامل و مدیران معاونت بندری و اقتصادی سازمان، با نمایندگان شرکت های حاضر و بازدیدکنندگان نمایشگاه جهت معرفی فرصت های سرمایه گذاری در حوزه حمل و نقلی، زیرساختهای بندری- ریلی- هوایی و زمینی، نقل و انتقال کالا میان کشورهای اتحادیه اقتصادی ارواسیا با حوزه جنوب آسیا و خلیج فارس و چین با غرب آسیا از طریق منطقه آزاد انزلی،به تبادل نظر پرداختند.

بنابراین گزارش ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل،لجستیک،و صنایع وابسته غرفه ۱۲۰ متر مربعی منطقه آزاد انزلی که در سالن ۲۷ نمایشگاه بین‌المللی تهران واقع شده، عرصه حضور و معرفی توانمندی های شرکت های بندری،حمل و نقلی فعال در نخستین منطقه آزاد شمال کشور بوده و سازمان های دولتی و بخش خصوصی حاضر و بازدید کننده از نمایشگاه با ظرفیت های مختلف شرکت های مزبور آشنا شده و در زمینه ترسیم همکاری های دو یا چند جانبه گفتگو کردند.

لازم به ذکر است منطقه آزاد انزلی با برخورداری از دو بندر بین‌المللی انزلی و کاسپین، کارگو هوایی، مسیرهای ریلی و جاده‌ای توسعه‌یافته، نقش مهمی در تسهیل ترانزیت کالا، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش سرعت جابه‌جایی کالاها دارد. این منطقه با موقعیت استراتژیک در شاهراه ارتباطی کریدور شمال – جنوب و مسیر ایران به اوراسیا، امکان اتصال به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کرده و به عنوان دروازه ایران به اوراسیا شناخته می‌شود.

گفتنی است ۱۰۵ شرکت و سازمان دولتی و بخش خصوصی در این نمایشگاه، کالا‌ها و خدمات حوزه ریلی را در سالن اختصاصی ۷و ۸، کالا و خدمات شهری و زمینی درسالن‌های اختصاصی ۶ و ۱۰ ارائه می کنند.

