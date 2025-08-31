خبرگزاری کار ایران
مدیر عامل منطقه آزاد انزلی :

ایران باید از مزیت‌های ژئوپلیتیکی خود در ترانزیت بهره‌برداری کند

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی در حاشیه نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته در گفتگو با خبرنگاران حوزه اقتصادی بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور تأکید کرد و به موقعیت استراتژیک ایران اشاره نمود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی؛ مصطفی طاعتی مقدم در حاشیه نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته در گفتگو با خبرنگاران حوزه اقتصادی بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت‌های ترانزیتی کشور تأکید کرد و به موقعیت استراتژیک ایران اشاره نمود.

وی با بیان اینکه «یکی از مزیت‌های اساسی کشور ما بحث ترانزیت است»، تأکید کرد که باید از این پتانسیل‌ها به نحو احسن استفاده شود.

 طاعتی مقدم افزود: «این نمایشگاه یکی از محمل‌هایی است که ما می‌توانیم ظرفیت‌های خود را ارائه دهیم.»

توسعه زیرساخت‌ها و راه‌اندازی بندر کاسپین

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی به اهمیت بندر کاسپین و تلاش‌های صورت‌گرفته برای اتصال ریلی به این بندر اشاره کرد و گفت: «در دولت آقای روحانی موضوع اتصال ریل به بندر کاسپین جزو برنامه‌ها بود که خوشبختانه سال گذشته این اتصال برقرار شد. این بندر به عنوان هاب اوراسیا باید به درستی توسعه یابد.»

سرمایه‌گذاری در بندر کاسپین و تخفیف‌های جذب سرمایه‌گذار

طاعتی مقدم خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاری در بندر کاسپین به صورت خصوصی انجام می‌شود و به فعالان اقتصادی تخفیف‌هایی در حوزه اپراتوری بندر و انبارداری ارائه شده است. وی گفت: «ما آمادگی داریم که اسکله های 6 تا 22 این بندر را واگذار کنیم و تخفیفاتی در نظر گرفته‌ایم که سرمایه‌گذاران بتوانند از آن بهره‌برداری کنند.»

افزایش ظرفیت بارگیری و تخلیه در بندر

وی به ظرفیت بارگیری و تخلیه بندر کاسپین اشاره کرد و گفت: «سال گذشته حجم تخلیه و بارگیری در شش پست اسکله حدود 760 هزار تن بود و امسال به رشد 36 درصدی دست یافته‌ایم.» .

اقدامات برای جلوگیری از حوادث و افزایش ایمنی

مدیرعامل منطقه آزاد انزلی درباره حوادث اخیر و آتش‌سوزی در یکی از مجتمع‌های تجاری گفت: «این حادثه موجب از بین رفتن یک‌سوم مجتمع شد. ما تخفیف‌هایی در عوارض برای کسبه در نظر گرفتیم و در حال برقراری ارتباط با بانک‌ها برای ارائه تسهیلات هستیم.»

برنامه‌های توسعه انرژی و جذب گردشگر

طاعتی مقدم در مورد برنامه‌های توسعه انرژی و جذب گردشگر گفت: «ما برنامه‌هایی برای ساخت نیروگاه‌های مقیاس کوچک در شهرک‌های صنعتی داریم و سال گذشته نزدیک به 13 میلیون نفر گردشگر از منطقه آزاد انزلی بازدید کردند.

 

