به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، آیین افتتاح نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته صبح امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. سازمان منطقه آزاد انزلی با برپایی غرفه‌ای به وسعت ۱۲۰ متر مربع در سالن ۲۷ حضوری فعال و اثرگذار در این رویداد تخصصی دارد.

در این نمایشگاه، مجید فاتحی عضو هیأت مدیره و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی به همراه مدیران حوزه‌های اقتصادی، بندری و زیربنایی حضور یافته‌اند تا ضمن معرفی توانمندی‌های سازمان، مذاکرات تخصصی با فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و شرکت‌های بین‌المللی حاضر در نمایشگاه را دنبال کنند.

منطقه آزاد انزلی با برخورداری از دو بندر بین‌المللی انزلی و کاسپین، کارگو هوایی، مسیرهای ریلی و جاده‌ای توسعه‌یافته، نقش مهمی در تسهیل ترانزیت کالا، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش سرعت جابه‌جایی کالاها دارد. این منطقه با موقعیت استراتژیک در شاهراه ارتباطی کریدور شمال – جنوب و مسیر ایران به اوراسیا، امکان اتصال به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کرده و به عنوان دروازه ایران به اوراسیا شناخته می‌شود.

حضور فعال سازمان در نمایشگاه فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های لجستیکی و ترانزیتی منطقه آزاد انزلی در حوزه‌های تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی، ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل ترکیبی و ارائه خدمات کارگو فراهم کرده است. این منطقه با ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته، امکان جذب حجم بیشتری از کالاهای وارداتی و صادراتی را داشته و می‌تواند سهم قابل توجهی در تقویت امنیت اقتصادی و تجارت فرامرزی کشور ایفا کند.

نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته تا نهم شهریورماه ادامه خواهد داشت و طی این مدت، نشست‌ها و جلسات تخصصی متعددی با حضور مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی در غرفه این سازمان برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/