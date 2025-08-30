خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با حضور فعال منطقه آزاد انزلی؛

افتتاح نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته

افتتاح نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته
کد خبر : 1680157
لینک کوتاه کپی شد.

آیین افتتاح نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته صبح امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. سازمان منطقه آزاد انزلی با برپایی غرفه‌ای به وسعت ۱۲۰ متر مربع در سالن ۲۷ حضوری فعال و اثرگذار در این رویداد تخصصی دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، آیین افتتاح نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته صبح امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. سازمان منطقه آزاد انزلی با برپایی غرفه‌ای به وسعت ۱۲۰ متر مربع در سالن ۲۷ حضوری فعال و اثرگذار در این رویداد تخصصی دارد.

در این نمایشگاه، مجید فاتحی عضو هیأت مدیره و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد انزلی به همراه مدیران حوزه‌های اقتصادی، بندری و زیربنایی حضور یافته‌اند تا ضمن معرفی توانمندی‌های سازمان، مذاکرات تخصصی با فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و شرکت‌های بین‌المللی حاضر در نمایشگاه را دنبال کنند.

منطقه آزاد انزلی با برخورداری از دو بندر بین‌المللی انزلی و کاسپین، کارگو هوایی، مسیرهای ریلی و جاده‌ای توسعه‌یافته، نقش مهمی در تسهیل ترانزیت کالا، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش سرعت جابه‌جایی کالاها دارد. این منطقه با موقعیت استراتژیک در شاهراه ارتباطی کریدور شمال – جنوب و مسیر ایران به اوراسیا، امکان اتصال به بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم کرده و به عنوان دروازه ایران به اوراسیا شناخته می‌شود.

حضور فعال سازمان در نمایشگاه فرصتی برای نمایش ظرفیت‌های لجستیکی و ترانزیتی منطقه آزاد انزلی در حوزه‌های تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی، ذخیره‌سازی، حمل‌ونقل ترکیبی و ارائه خدمات کارگو فراهم کرده است. این منطقه با ایجاد زیرساخت‌های پیشرفته، امکان جذب حجم بیشتری از کالاهای وارداتی و صادراتی را داشته و می‌تواند سهم قابل توجهی در تقویت امنیت اقتصادی و تجارت فرامرزی کشور ایفا کند.

نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته تا نهم شهریورماه ادامه خواهد داشت و طی این مدت، نشست‌ها و جلسات تخصصی متعددی با حضور مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی در غرفه این سازمان برگزار خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر