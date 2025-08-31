مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در مراسم افتتاح طرحهای زیرساختی بندر انزلی:
وجود دو بندر انزلی و کاسپین نقطه قوت منطقه آزاد انزلی در معادلات کریدوری و ترانزیت بینالمللی است
مدیرعامل سازمان در مراسم افتتاحیه طرحهای زیرساختی و سرمایهگذاری اداره کل بنادر و دریانوردی استان در بندر انزلی به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: وجود دو بندر انزلی و کاسپین از مهمترین نقاط قوت و قدرت منطقه آزاد انزلی در معادلات کریدوری و ترانزیت بینالمللی محسوب میشود.
وی برنامه سازمان متبوع خود و سازمان بنادر و دریانوردی را مبتنی بر همافزایی و همسویی دو بندر بزرگ انزلی و کاسپین در راستای ایفای نقش پررنگتر در فرصتهای دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی عنوان کرد و افزود: بر این اساس، ظرفیت نهایی این دو مجتمع بندری به ۲۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت و به مسیرهای مواصلاتی داخلی و بینالمللی بیشتری متصل میشوند.
طاعتیمقدم با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای حملونقلی، تصریح کرد: برای جذب حجم بیشتری از بار و کالا، احداث آزادراهی به طول ۶۷ کیلومتر با حجم سرمایهگذاری ۴۰ همت و ایجاد بزرگراه جدید با اعتبار ۲۵ همت الزامی است.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیتهای اتصال بندر کاسپین به خطوط ریلی، از حمل ۸۰ هزار تن کالا در سال گذشته خبر داد و بیان داشت: امسال تاکنون ۱۳۰ هزار تن کالا توسط حدود ۲۵۰۰ واگن در مسیر ریلی جابهجا شده است. مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر ضرورت احداث ایستگاه راهآهن بندر کاسپین، اظهار داشت: احداث این ایستگاه در دستور کار سازمان قرار دارد.
طاعتیمقدم با بیان اینکه با حضور فعال بخش خصوصی تاکنون رکوردهای جدیدی در تخلیه و بارگیری به ثبت رسیده است، گفت: تنها تا مردادماه سال جاری ۴۴۰ هزار تن کالا در دو بندر انزلی و کاسپین تخلیه و بارگیری شده و قراردادهای مهمی با سرمایهگذاران جهت افزایش حجم و ارزش کالاهای عبوری منعقد شده است.
وی با اشاره به راهبرد سازمان منطقه آزاد انزلی در تأمین نیازهای غلاتی کشور، ظرفیت این منطقه را ۵۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: با توجه به برنامه واردات ۴ میلیون تن غلات به کشور، آمادگی داریم سهم مهمی از این حجم را بر عهده بگیریم و در حفظ امنیت غذایی کشور نقشآفرینی کنیم.
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی در پایان تأکید کرد: پروژههای افتتاحشده در بندر انزلی که به عنوان بندر دوم منطقه آزاد انزلی محسوب میشود، در شمار آمار توسعهای این منطقه قرار دارد.
گفتنی است؛ در پایان این مراسم، پروژههای زیرساختی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان در بندر انزلی با حضور دکتر رسولی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور؛ مصطفی طاعتیمقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی؛ هادی حقشناس، استاندار گیلان؛ و حجتالاسلام والمسلمین شمسالدین، امام جمعه شهرستان بندر انزلی به صورت رسمی افتتاح شد.