شروع به کار دفتر نمایندگی سازمان منطقه آزاد انزلی در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی؛ در راستای اجرای مصوبه افزایش محدوده نخستین منطقه آزاد شمال کشور و هم افزایی میان نهادی با اداره کل فرودگاه استان گیلان رشت، دفتر نمایندگی این سازمان در فرودگاه بین المللی سردارجنگل شروع به کار کرد.

براین اساس افزایش ظرفیت های حمل و نقل هوایی باری با استفاده از فعالیت کارگوهای باری،توسعه صادرات غیرنفتی از طریق فرودگاه، توسعه فعالیت های ایرلاین های داخلی و خارجی و افزایش نقل و انتقال داخلی و بین المللی مسافر، ارتقاء کمی و کیفی امکانات و زیرساخت های مورد نیاز و تنوع بخشی به توانمندی های مختلف خدمات رسانی فنی-مهندسی در صنعت هوایی بهمراه گسترش ظرفیت های لجستیکی در قالب راهبردهای دیپلماسی ترانزیتی و فرصت های گردشگری هوایی با تکیه بر مزایا و معافیت های قانونی مناطق آزاد و توان مدیریتی فرودگاهی استان از مهمترین برنامه های کاری مدیریت عالی سازمان در محدوده فرودگاهی منطقه آزاد انزلی محسوب می شود.

بنابراین گزارش مهمترین اولویت کاری ابلاغی برای دفتر نمایندگی سازمان در فرودگاه بین المللی سردارجنگل رشت، بهره مندی مجموعه مزبور از مزایا و معافیت های قانونی منطقه آزاد انزلی در راستای تبدیل فرودگاه بین المللی سردار جنگل به مثابه یک شهرک فرودگاهی مدرن با کارکردهای چند منظوره گردشگری، تجاری و خدماتی است.

لازم به ذکر است افزایش توانمندی های حمل و نقل ترکیبی منطقه آزاد انزلی با اضافه شدن ظرفیت ترانزیت هوایی به دریایی، زمینی و ریلی موجود، با هم افزایی میان نهادی موجود در سطح استان گیلان، زمینه بهره برداری حداکثری از مزیت های رقابتی گیلان زمین در حوزه های مختلف حمل و نقل بین المللی را فرآهم می کند، موضوعی که در قالب یک دستور کار مشترک در سطح نهادهای استانی و ملی، در اولویت قرار دارد.

لازم به ذکر است با برنامه ریزی ها و هماهنگی های به عمل آمده از سوی مدیرعامل سازمان، استاندار گیلان و مدیرکل فرودگاه های استان، با الحاق فرودگاه بین المللی رشت به محدوده منطقه آزاد انزلی، به ظرفیت های ترانزیتی، گسترش صنعت گردشگری استان، درآمدزایی ارزی، ارتقای شاخص های اشتغالزایی مولد در سطح استان و در زمینه های مختلف حمل و نقلی و توریسم بهمراه ظرفیت سازی جهت برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در حوزه های مختلف علمی-دانشگاهی و پژوهشی از مهمترین دستاوردهای اضافه شدن محدوده فرودگاهی به نخستین منطقه آزاد شمال کشور ارزیابی می شود.

گفتنی است با حکم مصطفی طاعتی مقدم، رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان، جواد کشلی به عنوان مسئول اجرایی دفتر نمایندگی سازمان در فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، منصوب شد.

