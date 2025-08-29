حضور منطقه آزاد انزلی در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته که با شعار "ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه" از ششم تا نهم شهریور ماه جاری در مرکز نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار می شود حضور پیدا می کند.

براین اساس در غرفه 120 متر مربعی منطقه آزاد انزلی علاوه بر همکاران معاونت های زیربنایی، بندری و اقتصادی سازمان، نمایندگان شرکت های فعال منطقه در حوزه حمل و نقل، لجستیک و ترانزیت نیز مشارکت فعالی خواهند داشت.

بنابراین گزارش در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته، افزون بر 20 فرصت سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی در این حوزه عرضه می شود و بخش خصوصی فعال در این زمینه نیز توانمندی ها و ظرفیت های فعالیت خود را برای شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان ارائه می دهند.

سازمان منطقه آزاد انزلی با عنایت به مزیت رقابتی منحصر به فرد خود در کریدورهای بین المللی عبوری از کشورمان و جایگاه ژئوپلتیک خود در ارتباط با حوزه اوراسیا، آسیای میانه و قفقاز، و بهره مندی از دو مجتمع بندری انزلی و کاسپین، فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت و اتصال به شبکه ریلی؛ با تکیه بر مزایا و معافیت های قانونی مهمترین استراتژی خود را معطوف به ایفای نقش بهینه جهت بهره برداری حداکثری از فرصت های حمل و نقل دریایی، ریلی، هوایی و ترکیبی، مابین کشورهای شمالی دریای کاسپین با دریاهای جنوبی کشورمان و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا با حوزه اقیانوس هند از یک سو و شرق با غرب آسیا؛ نموده و حضور در نمایشگاه مزبور به عنوان بخشی از برنامه های سازمان جهت تحقق اهداف ترسیم شده در دستور کار قرار گرفته است.

حضور در پنل ها و رویدادهای جنبی، و کارگاه های آموزشی؛ محورهای نمایشگاهی چون شقوق حمل و نقل پنج گانه، لجستیک دیجیتال و فناورانه، تاب آوری لجستیکی و مدیریت بحران، حمل و نقل ترکیبی و یکپارچه، زنجیره تامین پایدار، هوشمند و چابک، نوآوری، حکمرانی و سیاستگذاری بهمراه نمایش فیلم ها، تیزرهای معرفی فرصت ها و ظرفیت های منطقه آزاد انزلی در حوزه کریدوری، حمل و نقل ریلی،دریایی، و هوایی از دیگر برنامه های جنبی حضور این سازمان در ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران محسوب می شود.

ششمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته با حضور 105 شرکت در فضایی به حدود 11 هزار مترمربع سرپوشیده و فضای باز در بخش های نوآوری و فناوری‌های پیشرفته، تجربه فناوری، مرکز تعاملات تجاری، صادرات و تعاملات بین الملل، کارگاه‌های آموزشی برپا می شود.

گفتنی است غرفه منطقه آزاد انزلی در سال 27، از ساعت 9 الی 16 در بازه زمانی ششم تا نهم شهریور ماه میزبان فعالین اقتصادی حوزه حمل و نقل می باشد.

