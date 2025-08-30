بازدید هیأت عالی صندوق توسعه صنایعدستی و میراث فرهنگی از منطقه آزاد ارس؛
آغاز فصل جدید همکاریها برای احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی ارس
سازمان منطقه آزاد ارس روز گذشته میزبان هیأتی عالیرتبه از مدیران ملی و استانی حوزه میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری کشور بود.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس روز گذشته هیأتی متشکل ازدکتر برزین ضرغامی مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف و احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی کشور به همراه اعضای هیأت مدیره این صندوق، دکتر نیکرو مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان کرمان، دکتر حمزهزاده مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی و جمعی از مدیران استان با همراهی مدیر گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس از جاذبههای تاریخی و گردشگری این منطقه بازدید کردند.
هدف از این سفر بررسی ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی منطقه آزاد ارس و فراهمسازی زمینه همکاریهای مشترک در حوزه مرمت، احیاء و بهرهبرداری از اماکن تاریخی عنوان شد.
در جریان این بازدید هیأت عالی ضمن حضور در حمام تاریخی جلفا، کلیسای ثبت جهانی سنت استپانوس و برخی جاذبههای گردشگری حاشیه رود ارس در خصوص نحوه هماهنگی و توسعه همکاریهای مشترک در حوزه حفاظت و بهسازی آثار تاریخی با مدیران سازمان منطقه آزاد ارس به گفتوگو پرداختند.
دکتر ضرغامی در این بازدید با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد منطقه آزاد ارس این منطقه را یکی از بهترین کانونهای گردشگری و میراث فرهنگی توصیف کرد و گفت: صیانت و بهرهبرداری پایدار از آثار تاریخی تنها در سایه همافزایی ملی و همکاری میان دستگاههای مرتبط امکانپذیر است.
او تاکید کرد: سازمان منطقه آزاد ارس به واسطه برخورداری از آثار ثبت جهانی، بناهای تاریخی ارزشمند و جاذبههای طبیعی کمنظیر میتواند به الگویی موفق در زمینه گردشگری فرهنگی و تاریخی در سطح کشور و مناطق تبدیل شود.
بر اساس توافقات اولیه مقرر شد همکاریهای اجرایی میان سازمان منطقه آزاد ارس و صندوق توسعه صنایع دستی و احیاء اماکن تاریخی در آینده نزدیک وارد مرحله عملیاتی شده و چارچوب همکاریها برای صیانت و بهرهبرداری پایدار از آثار ارزشمند تاریخی این منطقه نهایی گردد.