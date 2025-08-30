حرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش به سمت نسل هفتم مناطق آزاد
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش با تبریک هفته دولت گفت: این شرکت بهعنوان یکی از قدیمیترین مجموعههای ثبتشده در منطقه آزاد کیش از سال ۱۳۶۵ فعالیت دارد و پس از تغییر نام در ۱۳۷۷ و اصلاح اساسنامه در ۱۳۹۴، رسالت خود را بر شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، ارائه خدمات ویژه به سرمایهگذاران و مشارکت با بخش خصوصی متمرکز کرده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد کیش، سید معین هاشمی با تبریک هفته دولت به دولتمردان و قدردانی از تلاش کارکنان این مجموعه اظهار داشت: شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش از سال ۱۳۶۵ فعالیت خود را آغاز کرده و در سال ۱۳۷۷ با تغییر نام به شکل کنونی شناخته شد. وی افزود: از سال ۱۳۹۴ نیز با تغییرات اساسنامه، این شرکت وارد مرحله جدیدی از فعالیتهای اقتصادی شد.
وی با اشاره به مأموریتهای اصلی شرکت گفت: شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری، ارائه خدمات ویژه برای تسهیل سرمایهگذاری در منطقه آزاد کیش و ورود به طرحهای مشارکتی با بخش خصوصی، از جمله رسالتهای اصلی این مجموعه به شمار میرود.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش ادامه داد: در دولت چهاردهم و بر اساس رویکردهای دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد برای حرکت به سمت مناطق آزاد نسل هفتم، این شرکت نیز استراتژیهای تحولگرایانهای را برای خود تدوین کرده است. به گفته وی، چشمانداز اصلی شرکت تبدیل کیش به قطب نوآوری در سرمایهگذاری اقتصادی و کسبوکار است.
هاشمی به برنامههای اجرایی اشاره کرد و گفت: توانمندسازی منابع انسانی، ارتقای فرایندها و سیستمها، و تدوین برنامه بلندمدت از جمله محورهای کاری شرکت در سال نخست دولت چهاردهم بوده است. وی افزود: تعریف پروژههایی در حوزه ایجاد پلتفرم توکنایز داراییها، خروج از خامفروشی زمین، مولدسازی داراییها و افزایش مشارکت اقتصادی از جمله اقدامات انجامشده است.
وی با بیان اینکه اجرای «پنجره واحد سرمایهگذاری» یا همان پیشخوان VIP در دستور کار قرار دارد، تصریح کرد: این پروژه زمینه رضایتمندی حداکثری سرمایهگذاران را در سالهای آتی فراهم خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری و توسعه کیش در پایان با اشاره به تلاشهای دولت چهاردهم گفت: در هفته دولت جاری از «سپیدنامه اولین توکن مبتنی بر دارایی در منطقه آزاد کیش» رونمایی میشود. وی ابراز امیدواری کرد که اقدامات انجامشده در شرایط ویژه فعلی کشور، با هدف ایجاد حس امید و اعتماد در میان هممیهنان، به تحقق اهداف عالیه دولت دکتر پزشکیان کمک کند.