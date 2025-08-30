خبرگزاری کار ایران
حضور پررنگ منطقه آزاد ارس در نخستین روز ششمین نمایشگاه بین‌المللی لجستیک

حضور پررنگ منطقه آزاد ارس در نخستین روز ششمین نمایشگاه بین‌المللی لجستیک
غرفه سازمان منطقه آزاد ارس در نخستین روز ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته میزبان گروه‌های متعدد تخصصی، مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و داخلی، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه بود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ در جریان این بازدیدها نشست‌های تخصصی میان مدیران شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی با متصدیان و فعالان داخلی حوزه لجستیک برگزار شد و ظرفیت‌ها و فرصت‌های توسعه همکاری‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در نخستین روز این نمایشگاه تفاهم‌نامه همکاری مشترک با محور توسعه کشاورزی، انرژی، گردشگری و زیرساخت‌های لجستیکی در منطقه آزاد ارس به امضا رسید.

 ابراهیم جلیلی معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری و عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس نیز با حضور در غرفه این سازمان ضمن دیدار با مدیران و فعالان اقتصادی بر ضرورت تقویت جایگاه لجستیکی ارس تأکید کرد و گفت: منطقه آزاد ارس به‌عنوان پیوندگاه حمل‌ونقل و ترانزیت شمال‌غرب ایران ظرفیت‌های منحصربه‌فردی برای توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور دارد.

لازم به توضیح است؛ ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران با شعار «ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه» از ۶ تا ۹ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برپا است. در این رویداد ۱۰۵ شرکت داخلی و خارجی و نمایندگان ۱۸ منطقه آزاد کشور حضور دارند و تازه‌ترین ظرفیت‌ها و دستاوردهای خود را ارائه می‌کنند.

غرفه سازمان منطقه آزاد ارس نیز در سالن ۲۷، غرفه شماره یک پذیرای بازدیدکنندگان و معرفی‌کننده فرصت‌ها و ظرفیت‌های لجستیکی این منطقه است.

حضور پررنگ منطقه آزاد ارس در نخستین روز ششمین نمایشگاه بین‌المللی لجستیک

 

گلبرگ سیر