حضور پررنگ منطقه آزاد ارس در نخستین روز ششمین نمایشگاه بینالمللی لجستیک
غرفه سازمان منطقه آزاد ارس در نخستین روز ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته میزبان گروههای متعدد تخصصی، مدیران شرکتهای حملونقل بینالمللی و داخلی، فعالان اقتصادی و اصحاب رسانه بود.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ در جریان این بازدیدها نشستهای تخصصی میان مدیران شرکتهای حملونقل بینالمللی با متصدیان و فعالان داخلی حوزه لجستیک برگزار شد و ظرفیتها و فرصتهای توسعه همکاریها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در نخستین روز این نمایشگاه تفاهمنامه همکاری مشترک با محور توسعه کشاورزی، انرژی، گردشگری و زیرساختهای لجستیکی در منطقه آزاد ارس به امضا رسید.
ابراهیم جلیلی معاون اقتصادی و سرمایهگذاری و عضو موظف هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد ارس نیز با حضور در غرفه این سازمان ضمن دیدار با مدیران و فعالان اقتصادی بر ضرورت تقویت جایگاه لجستیکی ارس تأکید کرد و گفت: منطقه آزاد ارس بهعنوان پیوندگاه حملونقل و ترانزیت شمالغرب ایران ظرفیتهای منحصربهفردی برای توسعه مبادلات تجاری و ترانزیتی کشور دارد.
لازم به توضیح است؛ ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران با شعار «ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه» از ۶ تا ۹ شهریورماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برپا است. در این رویداد ۱۰۵ شرکت داخلی و خارجی و نمایندگان ۱۸ منطقه آزاد کشور حضور دارند و تازهترین ظرفیتها و دستاوردهای خود را ارائه میکنند.
غرفه سازمان منطقه آزاد ارس نیز در سالن ۲۷، غرفه شماره یک پذیرای بازدیدکنندگان و معرفیکننده فرصتها و ظرفیتهای لجستیکی این منطقه است.