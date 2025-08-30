در حاشیه ششمین نمایشگاه بینالمللی لجستیک؛
تفاهمنامه توسعه کشاورزی، انرژی و گردشگری در منطقه آزاد ارس امضاء شد
سازمان منطقه آزاد ارس با امضای تفاهمنامه ای با بخش خصوصی، همکاری خود در حوزه توسعه کشاورزی، انرژی و گردشگری ارس را کلید زد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد ارس، در نخستین روز ششمین نمایشگاه بینالمللی لجستیک، حمل و نقل و صنایع وابسته تفاهمنامه همکاری مشترک میان سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس و بخش خصوصی امضاء شد.
این تفاهمنامه با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها در حوزههای کشاورزی، انرژی، گردشگری، مسکن، تجارت و لجستیک به امضاء رسید و بر اساس آن طرفین متعهد شدند مجموعهای از پروژههای کلان را در منطقه آزاد ارس اجرا کنند.
بر پایه مفاد این تفاهمنامه احداث مجموعه کشت و صنعت و نیروگاه خورشیدی، راهاندازی خط تلهکابین گردشگری ارس، ایجاد موزه محلی و رستوران سنتی، ساخت مراکز اقامتی و خدماتی مکمل، ایجاد شهرکهای مسکونی، تجاری و گردشگری و همچنین توسعه زیرساختهای لجستیکی و همکاری در تأسیس خطوط هوایی محلی از جمله محورهای همکاری خواهد بود.
در بخش تأمین مالی نیز استفاده از روشهای نوین همچون تأمین مالی جمعی، انتشار اوراق بدهی و مشارکت از طریق بورس و فرابورس و بهرهگیری از صندوقهای پروژه مورد توافق قرار گرفت.
همچنین بر اساس این تفاهمنامه اجرای پروژهها بهصورت مشارکت مدنی یا از طریق تأسیس شرکتهای پروژهمحور انجام خواهد شد.