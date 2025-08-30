خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در حاشیه ششمین نمایشگاه بین‌المللی لجستیک؛

تفاهم‌نامه توسعه کشاورزی، انرژی و گردشگری در منطقه آزاد ارس امضاء شد

تفاهم‌نامه توسعه کشاورزی، انرژی و گردشگری در منطقه آزاد ارس امضاء شد
کد خبر : 1679867
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان منطقه آزاد ارس با امضای تفاهمنامه ای با بخش خصوصی، همکاری خود در حوزه توسعه کشاورزی، انرژی و گردشگری ارس را کلید زد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در نخستین روز ششمین نمایشگاه بین‌المللی لجستیک، حمل و نقل و صنایع وابسته تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس و بخش خصوصی امضاء شد.

این تفاهم‌نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها در حوزه‌های کشاورزی، انرژی، گردشگری، مسکن، تجارت و لجستیک به امضاء رسید و بر اساس آن طرفین متعهد شدند مجموعه‌ای از پروژه‌های کلان را در منطقه آزاد ارس اجرا کنند.

بر پایه مفاد این تفاهم‌نامه احداث مجموعه کشت و صنعت و نیروگاه خورشیدی، راه‌اندازی خط تله‌کابین گردشگری ارس، ایجاد موزه محلی و رستوران سنتی، ساخت مراکز اقامتی و خدماتی مکمل، ایجاد شهرک‌های مسکونی، تجاری و گردشگری و همچنین توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و همکاری در تأسیس خطوط هوایی محلی از جمله محورهای همکاری خواهد بود.

در بخش تأمین مالی نیز استفاده از روش‌های نوین همچون تأمین مالی جمعی، انتشار اوراق بدهی و مشارکت از طریق بورس و فرابورس و بهره‌گیری از صندوق‌های پروژه مورد توافق قرار گرفت.

همچنین بر اساس این تفاهمنامه اجرای پروژه‌ها به‌صورت مشارکت مدنی یا از طریق تأسیس شرکت‌های پروژه‌محور انجام خواهد شد.

تفاهم‌نامه توسعه کشاورزی، انرژی و گردشگری در منطقه آزاد ارس امضاء شد

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر