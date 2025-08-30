بازدید مشاور رئیسجمهور از غرفه سازمان منطقه آزاد ارس در ششمین نمایشگاه بینالمللی لجستیک
معصومه آقاپور، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، در آغازین ساعات ششمین نمایشگاه بینالمللی لجستیک با حضور در غرفه سازمان منطقه آزاد ارس ضمن بازدید از دستاوردها با دکتر ابراهیم جلیلی، معاون اقتصادی و سرمایهگذاری و عضو هیئت مدیره این سازمان به گفتگو پرداختند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ این منطقه آزاد با توجه به موقعیت استراتژیک و دارا بودن مزیتهای منحصربهفردی از جمله دسترسی به شبکه ریلی بینالمللی، وجود پایانههای چندمنظوره مرزی و زیرساختهای مناسب در زمینه حملونقل و لجستیک، این منطقه زمینه تبدیل شدن به قطب لجستیک و صنعت حملونقل کشور را دارد.
ششمین نمایشگاه بینالمللی حملونقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران با شعار «ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه» در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار میشود. در این رویداد ۱۰۵ شرکت داخلی و خارجی از ۱۸ منطقه آزاد کشور حضور خواهند داشت. این نمایشگاه از ۶ تا ۹ شهریورماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۵ برپا میشود.
غرفه شماره یک در سالن ۲۷ به سازمان منطقه آزاد ارس اختصاص یافته تا این منطقه فرصتها و ظرفیتهای لجستیکی خود را در کنار سایر مناطق آزاد کشور به بازدیدکنندگان معرفی کند.