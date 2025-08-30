به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ارس؛ این منطقه آزاد با توجه به موقعیت استراتژیک و دارا بودن مزیت‌های منحصربه‌فردی از جمله دسترسی به شبکه ریلی بین‌المللی، وجود پایانه‌های چندمنظوره مرزی و زیرساخت‌های مناسب در زمینه حمل‌ونقل و لجستیک، این منطقه زمینه تبدیل شدن به قطب لجستیک و صنعت حمل‌ونقل کشور را دارد.

ششمین نمایشگاه بین‌المللی حمل‌ونقل، لجستیک و صنایع وابسته ایران با شعار «ایران، پیوندگاه هوشمند لجستیک منطقه» در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می‌شود. در این رویداد ۱۰۵ شرکت داخلی و خارجی از ۱۸ منطقه آزاد کشور حضور خواهند داشت. این نمایشگاه از ۶ تا ۹ شهریورماه از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۵ برپا می‌شود.

غرفه شماره یک در سالن ۲۷ به سازمان منطقه آزاد ارس اختصاص یافته تا این منطقه فرصت‌ها و ظرفیت‌های لجستیکی خود را در کنار سایر مناطق آزاد کشور به بازدیدکنندگان معرفی کند.

