۹.۳ هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی و صنعتی در منطقه آزاد ارس آماده افتتاح است

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم‌زاده در تشریح برنامه های هفته دولت این سازمان اعلام کرد: طرح‌های قابل بهره‌برداری با اعتبار ۹.۳ هزار میلیارد تومان شامل پروژه‌های مهم و زیرساختی همچون کریدور شهدای اقتدار، مجموعه ورزش‌های ساحلی، پاساژ صنعتی خداآفرین، نیروگاه خورشیدی ۴٠ مگاواتی ارس، ساختمان محیط بانی نوردوز، سیستم فاضلاب و پارک روستای شجاع و همچنین واحدهای تولیدی پیشرفته مانند تولید یراق آلات درب و پنجره، روغن موتور و تولید کاغذ بوده که آماده بهره برداری است و با حضور مسئولان کشوری و استانی افتتاح می شود.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با تأکید بر اثرگذاری این پروژه‌ها در اشتغالزایی تصریح کرد: با بهره‌برداری از این پروژه ها برای ۷۲۳ نفر اشتغال ایجاد خواهد شد که نشان دهنده نقش آفرینی مؤثر منطقه آزاد ارس در توسعه اقتصادی و رونق کسب و کار است.

مقدم‌زاده در ادامه به پروژه‌های کلنگ‌زنی اشاره کرد و گفت: عملیات اجرایی پروژه نیروگاه تولید برق CHP با سرمایه گذاری خارجی ۱۲.۵ میلیون دلاری در منطقه آزاد ارس باحضور مسئولان کشوری آغاز می شود. همچنین پروژه های احداث تقاطع هم‌سطح BوC، شبکه آب و فاضلاب هادیشهر، ساختمان محیط بانی جلفا، تکمیل پل امیرالمؤمنین، توسعه شبکه معابر، احداث فاز دو مجتمع تجاری تفریحی ستارخان و مرکز جامع سلامت جلفا نیز کلنگ زنی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس در پایان خاطرنشان کرد: اجرای همزمان این پروژه‌ها نشان دهنده عزم راسخ این سازمان برای تسریع در توسعه پایدار و تحقق اهداف کلان اقتصادی در منطقه آزاد ارس و گواه روشنی بر شتاب توسعه در این منطقه استراتژیک است.

انتهای پیام/