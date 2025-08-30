به گزارش ایلنا به نقل ازپایگاه خبری سازمان منطقه آزاد اروند؛دکتر خانزادی در پاسخ به این سوال اظهار داشت: اهداف شکل گیری مناطق آزاد، خلق ثروت در بخش های مختلف اعم از تجارت، صنعت و گردشگری جهت امور زیر ساختی بوده که در نهایت باعث خدمت رسانی به شهروندان عزیز بشود. در واقع مناطق آزاد فرآیندها را برای خدمت رسانی به مردم تسریع می بخشند.

شفاف سازی عملکرد منطقه آزاد اروند

دکتر خانزادی گفتند: طی بررسی های صورت گرفته توسط ایشان از بدو شکل گیری منطقه آزاد اروند، مدیران قبلی زحمات بسیاری کشیدند و کارهای بزرگی انجام شده است.

ایشان افزدوند: بنده با خود عهد بستم در هر جایگاهی که مسئولیت داشتم خیلی شفاف و صادقانه با مردم صحبت کنم.

ما نسبت به اهدافی که در قانون برای منطقه آزاد اروند تعیین شده است فاصله داریم و بنا به دلایلی منطقه آزاد اروند از ریل خودش خارج شده است‌.

تجارت؛ کلید احیای رونق منطقه

خانزادی گفت: تمام تماش من این است منطقه آزاد بر اساس چیزی که قانون تعیین کرده روی ریل خودش حرکت کند.

وظیفه اصلی ما،راه اندازی صنعت نیست بلکه رونق صنعت در منطقه است.

اگر صنعت رونق نگیرد، تولید شکل نمی گیرد و اگر تولید شکل نگیرد، اشتغال هم ایجاد نمی شود و به این شکل سازمان به یک سازمان تدارکاتی تبدیل می شود.

وی اضافه کرد: ما به جای اینکه سازمانی پویا داشته باشیم به سازمانی تبدیل شدیم که بخش عمده آن سرویس دهی است.

ما باید صنعت را به نحوی رونق می دادیم که مردم اثر آن را در زندگی خودشان می دیدند و اثرات آن در زندگی مردم جاری بود.

وی در ادامه گفت: این هنر نیست که مردم به مرحله فقر و زیر فقر برسند و حالا منطقه آزاد بخواهد کمک هایی در این زمینه انجام دهد. شأن و منزلت مردم ما خیلی بیشر از این حرف هاست.

گردشگری؛ ظرفیت خاموش در منطقه

دکتر خانزادی در این زمینه اظهار داشت: به لحاظ جغرافیایی منطقه آزاد در محل دو تا شهرستان آبادان و خرمشهر قرار گرفته است که هر دوی آن ها به لحاظ گردشگری پتانسل بی نظیری دارند. باید از این ظرفیت موجود در منطقه به خوبی استفاده شود.

چشم انداز یک سال آینده منطقه آزاد اروند

در ادامه این گفت و گو درباره چشم انداز یک سال آینده منطقه آزاد اروند سوالاتی مطرح شد.

دکتر خانزای فرمود: اولین کاری که خواهم کرد این است که سازمان را از روزمرگی نجات داده و از فضای حاشیه ای دور خواهم ساخت. متاسفانه یکی از آفت های اساسی در استان خوزستان حواشی است و باعث اخلال در کار مدیران می شود.

دکتر خانزادی گفت برا اساس بررسی ها و مطالعات صورت گرفته به دنبال تحقق چند هدف مهم هستم.

وی افزود: قبل از جنگ خرمشهر به تجارت معروف بوده و بهترین تجار از خرمشهر بودند.

قبل از جنگ تجارت، دامپروری و کشاورزی در خرمشهر خیلی رونق داشت.

آبادان و خرمشهر در زمینه کشاورزی قوی بودند همچنین یکی از بزرگترین تولیدکنندگان لبنیات در کشور بودند و صادرات محصولات به داخل و خارج از کشور داشتند.

چیزی که من به عنوان مدیرعامل منطقه آزاد اروند به دنبال آن هستم، تجارت آزاد هست.

در این زمینه طرح هایی آماده کردیم، مذاکرات موثری صورت گرفته است.

بنظر من آبادان شهرستان بسیار خوبی برای صنعت هست.

صنعت در آبادان افت کرده و ما باید در آبادان صنعت را به روال گذشته برگردانیم.

قبلا بخش عمده مردم در این شهر در صنعت مشغول بودند و از این راه امرار و معاش داشتند.

در گذشته شرایط زندگی در آبادان و خرمشهر به نحوی بود که در تهران مردم حسرت زندگی در آبادان و خرمشهر را داشتند و دوست داشتند در این دو شهر زندگی کنند‌.

به گفته خانزادی دکتر مسعود پزشکیان (رئیس جمهور وقت) بسیار دلسوز هستند و واقعاً دوست دارند در زندگی مردم اتفاقات مثبتی رقم بخورد.ما نمی‌توانیم قانون نجات را برای کل کشور یکسان ببینیم. وقتی شرایط به نحوی است که در رتبه فلاکت رتبه اول اعلام می‌ کنیم، نمی‌شود نسخه‌ای که برای بخش‌های دیگر سرزمین پیچیده می‌شود برای اینجا هم همان نسخه پیچیده شود ما از دولتمردان عزیز درخواست تجارت آزاد داریم.

خانزادی افزود من برای بررسی و الگوبرداری به شهرهایی مانند هندیجان، بندر لنگه و بندر دیلم رفته و از آنجا بازدید کردم. در این شهرها هرچند تجارت آزاد نیست و به صورت رسمی اتفاق نمی‌افتد اما لنج‌ها و کشتی‌ها فعالیت دارند و زندگی جاری است و پویایی وجود دارد. تعداد لنج‌ها در آبادان و خرمشهر کم شده است و این نشان می دهد تجارت به سمت خاموشی می‌رود.

یکی از سیاست‌های ما این است که کار را به مردم واگذار کنیم. آنها قطعاً به خوبی می‌توانند این کار را انجام دهند و من در این مسیر قدم‌هایی را برداشته‌ام.

در هندیجان ۷۰۰ تا مغازه لوازم خانگی فروشی هست مردم بدون دخالت نهاد یا سازمانی توانسته‌اند با واردات کالا زندگی خود را بچرخانند و جنس‌های خود را به طور مستقیم به فروش برسانند.

مرز شلمچه مرز پدافندی و مهمی در استان خوزستان هست ما از این مرز صادرات به کشورهای دیگر را داریم اما تا حالا واردات نداشته‌ایم چون نه ایران و نه عراق اجازه نمی‌دادند.

ما باید کاری کنیم تجار کالاها را با قیمت ارزان وارد کنند و اینجا با قیمت ارزان و مناسب به فروش برسانند به طور قطع یقین مردم خودشان وارد معاملات می‌شوند و پویایی در زندگی مردم هم جاری می‌شود و در دراز مدت روی زندگی مردم تاثیرات مثبتی خواهد داشت.



دریافت مجوز واردات کالا از شلمچه و خرمشهر بعد از ۱۲ سال

وی اضافه کرد: به خوبی می‌دانم که تراز تجاری من در صادرات باید مثبت شود اما اعتقاد دارم در اینجا باید نسخه خاص پیچیده شود اگر روزی واردات در اینجا از صادرات پیشی گرف نباید دلیل بر ضعف در سیاست گذاری دانست. اگر من در کیش یا قشم بودم چنین پیشنهادی نمی‌دادم چون وظیفه اصلی ما صادرات است. جا دارد از وزیر اقتصاد و دارایی، ریاست محترم گمرک و جناب آقای مسرور صمیمانه تشکر کنم که مجوز واردات کالا از شلمچه و خرمشهر را بعد از ۱۲ سال به ما دادند. باید مجوز از دولت محترم عراق هم گرفته بشود که در این زمینه اقداماتی صورت گرفته است. سه تا چهار ماه دوندگی سنگین کردیم تا این اتفاق رقم بخورد سعی کردیم از حواشی دوری کنیم تا به کارهای اصلی بپردازیم.

مردم استان خوزستان به خصوص شهرستان‌های آبادان و خرمشهر به بزرگ منشی و مهمان نوازی معروف هستند. باید شأن مردم وفادار به نظام استان خوزستان به خوبی حفظ شود. باید به قدری صنعت و اقتصاد در این شهرها پویا باشد که منطقه آزاد از مردم کمک بگیرد.

منطقه آزاد اروند در حوزه ی کلان و کشوری

خانزادی تأکید کرد: مشکلی که همیشه وجود دارد بحث دو حاکمیتی است. مجلس و دولت باید این مسئله را حل کنند. طبق قانون ماده ۶۵ کلیه امور اجرایی مسئولیتش بر عهده مدیر منطقه آزاد است ولی در این دو تا شهر که دو تا فرماندار جداگانه دارند مقداری تضاد وجود دارد. برای اینکه بتوانیم با دستگاه‌های دیگر مراودات خوبی داشته باشیم از روز اول کاری خود در منطقه آزاد اروند بخش قابل توجهی از اختیارات اجرایی خود را به فرماندارهای عزیز تفویض کردم و نتایج خوبی گرفتیم. هم اکنون منطقه آزاد اروند با دستگاه‌های دیگر تعامل خیلی خوبی دارد و امیدواریم بتوانیم مشکلات مردم را به خوبی حل کنیم.

مسئله خودروهای اروندی

خانزادی بیان کرد: در رابطه با خودروهای اروندی خیلی پیگیری کردیم و باید از فرماندهی پلیس راهور استان خوزستان جناب آقای سردار میرفیضی تشکر کنم. خودروهای اروندی وارداتشان برقرار شد. خودروهای گذر موقت در مرحله اول فقط به تجار و هتلدارها اختصاص داده شده بود ولی ما خیلی پیگیری کردیم که مردم هم در این موضوع حضور داشته باشند.خودروهای اروندی و خودروهای گذر موقت باید نو باشند. این خودروها ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و یا می‌توانند تا ۱۰ سال ساخت هم باشند و هر دو سال یکبار باید چک شوند. این اتفاقی بود که در زمان ما رقم خورد.

مدیر عامل منطقه آزاد اروند در پایان خاطر نشان کرد: در بخش صنعت هم پیگیری‌های زیادی انجام شده، کارهایی صورت گرفته است که بتوانیم مشکلات مردم را در حوزه صنایع تا حد زیادی مرتفع کنیم.

انتهای پیام/