دبیر شورایعالی مناطق آزاد از واحدهای تولیدی منطقه آزاد اروند بازدید کرد
رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در سفر یکروزه خود به منطقه آزاد اروند با حضور در شهرکهای صنعتی آبادان و خرمشهر از چند واحد تولیدی بازدید و بر رفع موانع، ارتقای بهرهوری و تقویت فرآیندهای تولید در این منطقه تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این بازدید با همراهی مدیرعامل این سازمان، نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان محلی انجام شد.
در جریان این بازدید، مسرور از شرکتهای شول تجارت اروند، بردیا جنوب اروند و اکسون کیمیا اروند در سایت صنعتی خرمشهر و شرکت دهکده نکو اروند در شهرک صنعتی آبادان دیدن کرد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد با بررسی نقاط قوت و ضعف واحدهای تولیدی، بر اهمیت حمایت از سرمایهگذاران، بهبود محیط کسبوکار و توسعه ظرفیتهای صنعتی منطقه تأکید کرد. این بازدیدها پیش از نشست عصر امروز با فعالان اقتصادی منطقه انجام شد؛ نشستی که وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در آن حضور خواهد داشت.