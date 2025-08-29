خبرگزاری کار ایران
حرکت مناطق آزاد به سمت خلق مزیت‌های رقابتی و بین‌المللی

کد خبر : 1679839
رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، امروز به همراه هیئتی از معاونین دبیرخانه وارد منطقه آزاد اروند شد تا در آستانه سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی، روند فعالیت‌ها و ظرفیت‌های این منطقه را از نزدیک بررسی کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، وی با حضور در نشست شورای معاونین و اعضای هیئت مدیره، با مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد اروند و مدیران دبیرخانه شورایعالی درباره اقدامات جاری و برنامه‌های آتی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

سرمایه‌گذاری و بازآفرینی مزایا

مسرور با اشاره به روند سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد توضیح داد که علی‌رغم محدودیت‌ها، سرمایه‌گذاری در این مناطق همچنان روبه‌رشد است و مزیت‌های قانونی و حمایتی نسبت به سرزمین اصلی، زمینه جذب سرمایه و توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند. بخشی از فعالیت‌های شورایعالی معطوف به احیای مزایایی است که در دوره‌های گذشته کاهش یافته‌اند و برای این منظور کارگروه‌های تخصصی تشکیل شده‌اند تا اقدامات هدفمند و اثرگذار دنبال شود.

تحول بنیادین و چارچوب توسعه

دبیر شورایعالی تأکید کرد که فعالیت‌ها باید فراتر از امور روزمره باشد و چارچوبی راهبردی برای تحول بنیادین مناطق آزاد ایجاد شود. به گفته مسرور، طراحی سازوکارهای توسعه‌ای، بهره‌گیری از ظرفیت علمی و اجرایی و حرکت به سمت اقتصاد هوشمند و نوآورانه، امکان ایجاد مزیت‌های رقابتی و بین‌المللی برای مناطق آزاد را فراهم می‌کند و همزمان بهره‌وری و کارایی پروژه‌ها را ارتقا می‌دهد.

پروژه‌های راهبردی؛ اولویت توسعه

وی بر ضرورت تمرکز منابع بر پروژه‌های بزرگ و راهبردی تأکید کرد و افزود:
«تحول واقعی تنها زمانی حاصل می‌شود که منابع و انرژی بر اقدامات کلیدی متمرکز باشد. پروژه‌های کوچک ارزشمند هستند، اما به‌تنهایی توان ایجاد تغییر بنیادین را ندارند. اولویت‌بندی پروژه‌ها و تخصیص منابع به اقدامات راهبردی، شرط تحقق اهداف بلندمدت است.»

شفافیت و مشارکت

مسرور همچنین بر اهمیت اطلاع‌رسانی دقیق و مدیریت ارتباط با ذی‌نفعان تأکید کرد و گفت:
«هر پروژه باید با سازوکار ارتباطی مشخص همراه باشد تا افکار عمومی، سرمایه‌گذاران و نهادهای مرتبط در جریان روند پیشرفت قرار گیرند. این اقدام امکان پیگیری دقیق، کنترل اثربخشی پروژه‌ها و تسریع روند توسعه را فراهم می‌کند.»

تثبیت مزیت‌های رقابتی و مسیر توسعه

در پایان، دکتر مسرور خاطرنشان کرد:
«رویکرد دبیرخانه مناطق آزاد حرکت برنامه‌محور و مبتنی بر تحلیل داده‌ها و تجربه‌های گذشته است. این رویکرد، جایگاه رقابتی و بین‌المللی مناطق آزاد را تثبیت کرده و زمینه توسعه پایدار و افزایش بهره‌وری منابع را فراهم می‌کند.»

 

