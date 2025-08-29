خبرگزاری کار ایران
سفر دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد به منطقه آزاد اروند

سفر دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد به منطقه آزاد اروند
همزمان با گرامیداشت هفته دولت، رضا مسرور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و هیأت همراه وارد منطقه آزاد اروند شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این سفر در راستای حضور سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به منطقه انجام شده است.

هدف از این سفر، بازدید از پروژه‌های عمرانی، گردشگری و سرمایه‌گذاری و همچنین افتتاح و کلنگ‌زنی چند طرح مهم اقتصادی در منطقه آزاد اروند عنوان شده است.

مسرور در بدو ورود با ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام، در جلسه معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند با حضور دکتر مصطفی خانزادی مدیرعامل این سازمان شرکت کرد.

این جلسه در حال برگزاری است و پس از آن، پیش از ورود وزیر اقتصاد به منطقه، چند بازدید میدانی در دستور کار دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و هیأت همراه قرار دارد.

 

