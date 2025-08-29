به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این سفر در راستای حضور سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی به منطقه انجام شده است.

هدف از این سفر، بازدید از پروژه‌های عمرانی، گردشگری و سرمایه‌گذاری و همچنین افتتاح و کلنگ‌زنی چند طرح مهم اقتصادی در منطقه آزاد اروند عنوان شده است.

مسرور در بدو ورود با ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام، در جلسه معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند با حضور دکتر مصطفی خانزادی مدیرعامل این سازمان شرکت کرد.

این جلسه در حال برگزاری است و پس از آن، پیش از ورود وزیر اقتصاد به منطقه، چند بازدید میدانی در دستور کار دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و هیأت همراه قرار دارد.

انتهای پیام/