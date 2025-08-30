کتاب «جهانیشدن دیپلماسی اربعین» رونمایی شد
آیین رونمایی از کتاب «جهانیشدن دیپلماسی اربعین» با حضور مهدی مزینانی، معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، جمعی از اساتید برجسته دانشگاه و مسئولان فرهنگی کشور برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این مراسم، مهدی مزینانی با تقدیر از تلاشهای حبیبالله گلمحمدی، نویسنده کتاب و عضو هیات علمی واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، بر اهمیت رویکرد علمی به مسئله اربعین تاکید کرد.
مزینانی با اشاره به جایگاه ویژه مناطق آزاد در برگزاری مراسم اربعین گفت: مناطق آزاد به دلیل ساختار حکمرانی و قوانین خاص خود، ستاد مستقل اربعین دارند. امسال حدود ۳۵ درصد از ترددهای زائران اربعین از مرزهای مناطق آزاد انجام شد. با پیوستن مرز مهران به مناطق آزاد، بخش عمده مدیریت تردد زائران در حیطه مناطق آزاد کشور قرار خواهد گرفت.
وی همچنین از دائمی شدن ستاد اربعین مناطق آزاد خبر داد و افزود: این ستاد از همین جلسه فعالیت خود را آغاز میکند تا با برنامهریزی منسجم و سیاستگذاری یکپارچه، زمینه برگزاری هرچه باشکوهتر اربعین سال آینده را فراهم آورد.
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، کتاب «دیپلماسی اربعین» را تلاشی ارزشمند برای عبور از نگاه صرفاً کلیشهای و داخلی به این رویداد دانست و گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردهاند که اربعین نباید در انحصار شیعیان و ایرانیان باقی بماند و باید به یک حرکت جهانی تبدیل شود. این کتاب میتواند پایه و مبنای تدوین رویکرد اربعین در مناطق آزاد کشور قرار گیرد.
پیشنهاد تاسیس دبیرخانه علمی اربعین در کنار دبیرخانه اجرایی
قائم مقام و مدیر گروه سیاسی پژوهشکده مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در این آیین، اربعین را بزرگترین اجتماع معنوی جهان دانست و گفت: برای جهانیسازی این پدیده عظیم، باید خوانشی بینالمذاهبی و بینالادیانی از اربعین ارائه شود. محدود کردن نگاه به رویکرد صرفا شیعی نمیتواند اهداف بلند وحدت اسلامی و جهانیسازی اربعین را محقق کند.
سید مصطفی ابطحی، با تاکید بر تاسیس «دبیرخانه علمی اربعین» در کنار دبیرخانه اجرایی افزود: این مرکز میتواند زمینه تولید ادبیات مفهومی و معرفی اندیشههای اندیشمندان مسلمان و غیرمسلمان درباره امام حسین (ع) را فراهم کند.
ابطحی همچنین بر نقشآفرینی مردم در کنار دولت تاکید کرد و گفت: ظرفیت خیرین و نهادهای مردمی باید بیش از پیش در خدمت ماندگاری و شکوه اربعین قرار گیرد.
اربعین یک پدیده تمدنی و الگویی جهانی است
در ادامه این مراسم معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی، با گرامیداشت یاد شهید محمدمهدی تهرانچی، اربعین را پدیدهای تمدنی و منحصر بهفرد دانست که الگویی نوین از زندگی بر پایه کرامت انسانی ارائه میدهد.
فرزاد جهانبین، با اشاره به ابعاد تمدنی اربعین گفت: این حرکت عظیم مردمی سبک جدیدی از زیست اجتماعی را نشان میدهد که در هیچ نقطهای از جهان نمونه ندارد و میتواند مبنای تمدن نوین اسلامی و الگویی برای جهان باشد.
جهانبین تاکید کرد: اربعین علاوه بر تحکیم وحدت جهان اسلام، ظرفیت ایجاد قدرت نرم و تقویت دیپلماسی عمومی را دارد و باید با تلاش علمی و فرهنگی این مفهوم جهانیتر شود.
اربعین الگویی برای دیپلماسی عمومی ایران است
مدیر گروه علوم سیاسی و روابط بینالملل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران نیز در آیین رونمایی این کتاب گفت: این کتاب توانست خلأ علمی در حوزه روابط بینالملل را پر کند و منبعی دانشگاهی در این زمینه باشد.
کیهان برزگر با اشاره به سه کلیدواژه اصلی عنوان کتاب افزود: ترکیب جهانیشدن، دیپلماسی و اربعین نشان میدهد که این پدیده عظیم فرهنگی میتواند به الگویی برای دیپلماسی عمومی ایران تبدیل شود و در سیاست خارجی کشور نقشآفرینی کند.
برزگر همچنین تاکید کرد: اربعین علاوه بر ابعاد مذهبی، ظرفیتی فرهنگی و تمدنی دارد که ایران و عراق را به یکدیگر نزدیک کرده و میتواند به عنوان پشتوانهای جدی برای دیپلماسی مردممحور ایران مورد استفاده قرار گیرد.
گفتنی است؛ در این آیین هریک از حاضرین به بیان دیدگاههای خود در خصوص اربعین پرداختند و از این رویداد را فرصتی برای تبلور اشتراکات فرهنگی و تحقق دیپلماسی همسایگی نام بردند.