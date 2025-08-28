به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دراین رقابتها چهارنشبه 5 شهریور در دیدار نخست، تیم هنرمندان پاسارگاد مقابل ستارگان رسانه با نتیجه ۲بر۲ متوقف شد و در ضربات پنالتی با پیروزی ۵ بر۳ راهی نیمه‌نهایی شد.