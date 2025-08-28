خبرگزاری کار ایران
ستارگان دهه شصت در دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه فوتبال کیش به مصاف هنرمندان پاسارگاد می‌روند

ستارگان دهه شصت در دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه فوتبال کیش به مصاف هنرمندان پاسارگاد می‌روند
در پایان شب نخست رقابت های چهارجانبه فوتبال کیش، ستارگان دهه شصت و هنرمندان پاسارگاد به دیدار فینال راه یافتند

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دراین رقابتها چهارنشبه 5 شهریور در دیدار نخست، تیم هنرمندان پاسارگاد مقابل ستارگان رسانه با نتیجه ۲بر۲ متوقف شد و در ضربات پنالتی با پیروزی ۵ بر۳ راهی نیمه‌نهایی شد.

در دیدار دوم نیز تیم ستارگان دهه شصت با نتیجه قاطع ۶بر۱ از سد پیشکسوتان کیش گذشت و به فینال راه یافت.

امروز پنج شنبه 6 شهریور نیز از ساعت 18 دو تیم پیشکسوتان کیش و ستارگان رسانه در دیدار رده بندی به مصاف هم می روند و 

در دیدار نهایی نیز دو تیم ستارگان دهه شصت و هنرمندان پاسارگاد با یکدیگر مصاف می دهند.

این بازیها درزمین شماره یک ورزشگاه المپیک برگزار می شود.

