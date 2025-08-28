ستارگان دهه شصت در دیدار فینال تورنمنت چهارجانبه فوتبال کیش به مصاف هنرمندان پاسارگاد میروند
در پایان شب نخست رقابت های چهارجانبه فوتبال کیش، ستارگان دهه شصت و هنرمندان پاسارگاد به دیدار فینال راه یافتند
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، دراین رقابتها چهارنشبه 5 شهریور در دیدار نخست، تیم هنرمندان پاسارگاد مقابل ستارگان رسانه با نتیجه ۲بر۲ متوقف شد و در ضربات پنالتی با پیروزی ۵ بر۳ راهی نیمهنهایی شد.
در دیدار دوم نیز تیم ستارگان دهه شصت با نتیجه قاطع ۶بر۱ از سد پیشکسوتان کیش گذشت و به فینال راه یافت.
امروز پنج شنبه 6 شهریور نیز از ساعت 18 دو تیم پیشکسوتان کیش و ستارگان رسانه در دیدار رده بندی به مصاف هم می روند و
در دیدار نهایی نیز دو تیم ستارگان دهه شصت و هنرمندان پاسارگاد با یکدیگر مصاف می دهند.
این بازیها درزمین شماره یک ورزشگاه المپیک برگزار می شود.