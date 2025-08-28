به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، اسدالله علیزاده، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی این سازمان با تبریک هفته دولت گفت: این معاونت دارای سه مدیریت اصلی فرهنگی و آموزشی، امور اجتماعی و امور هنری است که هر یک اقدامات گسترده‌ای در حوزه خود انجام داده‌اند.

برگزاری جلسات شوراها و ساماندهی اتباع در حوزه اجتماعی

وی افزود: مدیریت امور اجتماعی، شوراها و کمیسیون‌های متعددی را پوشش می‌دهد. از جمله شورای تأمین، شورای پدافند غیرعامل، شورای سلامت، شورای اداری، کمیسیون امنیتی، کمیته نام‌گذاری اماکن و معابر، کمیسیون اتباع خارجی، کمیسیون فضای مجازی و کمیسیون پایش تصویری.

علیزاده ادامه داد: در این مدت ۱۱ جلسه شورای تأمین و ۱۱ جلسه کمیسیون‌های تخصصی برگزار شد. همچنین ۹ جلسه شورای سلامت، ۲۰ جلسه کارگروه تخصصی شرایط بحرانی و ۸ جلسه مرتبط با دستگاه‌های اجرایی برگزار شده است.

وی درباره اقدامات حوزه اتباع خارجی گفت: صدور، تمدید، تجدید و ابطال پروانه‌های اقامت، ساماندهی اتباع غیرمجاز و کنترل تردد اتباع از جمله فعالیت‌های این بخش بوده است.

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی اضافه کرد: در حوزه دامپزشکی نیز بازدیدهای مستمر از هتل‌ها، رستوران‌ها، قصابی‌ها، سوپرمارکت‌ها و سردخانه‌ها انجام شد. نظارت بر عرضه گوشت و مواد پروتئینی، واکسیناسیون دام و طیور، نمونه‌برداری آزمایشگاهی، کنترل بهداشتی در ایام خاص، توقیف محموله‌های مشکوک پروتئینی، صدور مجوز و پیگیری پرونده‌های متخلفان بهداشتی از جمله اقدامات این بخش بوده است.

وی ادامه داد: در اداره غله و تعزیرات اجتماعی هم تأمین امنیت غذایی ساکنان و گردشگران، به‌ویژه در ایام پیک مسافر، به‌طور مستمر پیگیری و با متخلفان برخورد شد.

برگزاری صدها برنامه فرهنگی و آموزشی

علیزاده گفت: مدیریت فرهنگی و آموزشی طی یک‌سال گذشته بیش از ۳۰۰ برنامه برگزار کرده است. شامل ۴۵ برنامه به همراه رویدادهای نوروزی، ۵۲ برنامه در ماه رمضان تحت عنوان “شهر بهشت”، برگزاری ۴۵ روز نمایشگاه بهار در بهار، ۲۰ مسابقه مجسمه‌های ماسه‌ای، مراسم احیای شب‌های قدر، ۲۱ کارگاه هدایت تحصیلی، ۷ برنامه بزرگداشت مفاخر ادبی ایران، ۲۷ کلاس تقویتی پایه دوازدهم، نمایشگاه آثار دانش‌آموزی، مسابقات شطرنج و کتابخوانی و ۲۶ برنامه مناسبتی فرهنگی و ملی.

وی افزود: برگزاری ویژه‌برنامه‌های “زیر سایه خورشید”، آیین رونمایی از کتاب “روستای تاریخی باغو”، مراسم‌های مذهبی، ۱۴ محفل انس با قرآن کریم، افتتاح خانه ادبیات کودک، نخستین نشست ادبیات کودک و نوجوان و پنجمین نمایشگاه کتاب کیش نیز در این حوزه انجام شد.

او ادامه داد: همچنین ۷ ویژه‌ برنامه ماه محرم، ۲۶ کارگاه آموزشی، ۲۲ شب شعر، ۶ برنامه دهه ولایت، ۱۰ جشنواره هفتگی “کیش من”، ۲۵ برنامه تماشاخانه کودک، ۲۸ کارگاه اوقات فراغت تابستانی تحت عنوان “تابستان شاد”، ۱۰ برنامه نقاشی کودک و سه دوره امتحانات انجمن خوشنویسان برگزار شد.

علیزاده گفت: فرهنگسراها و مراکز فرهنگی جزیره بیش از ۳۰ هزار مراجعه‌کننده داشتند. تعداد ۶۶ هزار و ۲۸۱ جلد کتاب در این مراکز موجود است که 7 هزار و 641 جلد از آن‌ها به امانت داده شد. همچنین بیش از ۷۰۰ کلاس آموزشی برگزار و ۳۷۵ هنرجو جذب شدند.

صدور ۱۸۶ مجوز کنسرت و میزبانی جشنواره‌های ملی

سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی افزود: در مدیریت هنری، ۱۸۶ مجوز کنسرت صادر شد و ۷۱۸ نظارت بر اجراهای شبانه انجام گرفت. سه کارگاه فیلمنامه‌نویسی، یک کارگاه بازیگری، دو کارگاه تدوین مستند و نخستین نشست شب‌های سینما برگزار شد.

وی ادامه داد: اجرای زنده گروه بانوان “ستاره قطبی”، ۳۶ اکران فیلم و انیمیشن کودک، شش سال اکران فیلم و مستند، ۳۰ نوبت حمایت از برنامه‌های دستگاه‌های دولتی، دو نشست با اهالی هنر، دو نشست عکاسی، پنجمین جشنواره ملی تئاتر کوتاه و میزبانی چهل‌وسومین جشنواره فیلم فجر از دیگر اقدامات این حوزه بود.

علیزاده در پایان گفت: این گزارش چکیده‌ای از عملکرد معاونت فرهنگی و اجتماعی در یک‌سال گذشته است. برای سال آینده نیز برنامه‌های گسترده‌تری پیش‌بینی شده تا کیش به‌عنوان جزیره‌ای امن، فرهنگی، مذهبی و سرشار از نشاط و آرامش به هموطنان معرفی شود.